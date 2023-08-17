Звільняють села по дюймах: ЗМІ показали нічну підготовку ЗСУ в Донецькій області (фото)

За словами журналістів, за поточної інтенсивності бойових зіткнень на рахунку кожна година. Гранатомети, інші громіздкі озброєння і тепловізори — це лише частина екіпіровки, яку використовували під час недавніх навчань у Донецькій області.

Україна проводить нічні тренувальні заняття з певною метою. Гранатомети, інша громіздка зброя і тепловізійні прилади — це лише частина військового спорядження, яке використовували під час нещодавніх навчань у Донецькій області. Про це повідомляє Sky News.

За поточної інтенсивності бойових зіткнень на рахунку кожна година.

Підготовка ЗСУ, Донецька область

Села в районі передової відвойовують буквально по дюймах, і в будь-яку мить українські захисники мають бути готові застосувати зброю, зазначають журналісти.

Підготовка ЗСУ, Донецька область Підготовка ЗСУ, Донецька область

Нагадаємо, що головком Залужний розповів, як "Росомахи" наводять жах на піхоту ЗС РФ на MaxxPro. Українські захисники оцінили швидкість, маневровість і потужність бронетранспортера американського виробництва.

Також повідомлялося про бойові машини Borsuk, Rosomak та інші 200 одиниць військової техніки, які Польща продемонструвала на параді в день, коли відзначають "Чудо на Віслі" — перемогу над радянською Росією 1920 року.

Зі свого боку, дрон роти ударних БПЛА "Ахіллес" підірвав новітній російський танк Т-90 "Прорив", вартістю $4,5 млн. Оператори ЗСУ завдали удару звичайним дроном за 500 доларів — у 9 тисяч разів дешевшим за передовий танк російського ВПК.