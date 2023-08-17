"Багато техніки втрачено": у Раді хочуть виділити ₴573 млн з бюджету на засоби розмінування

Ініціатор законопроєкту заявив, що в Укроборонпромі знайшли можливість виробити оснащення для розмінування за значно нижчою ціною, ніж у приватному секторі. Аналогічну суму хотіли виділити на будівництво музею Голодомору. Раніше в Раді заявляли, що кошти неможливо витратити на військові потреби.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9618 про виділення з резервного фонду 576 мільйонів гривень на закупівлю понад сотні мінних тралів, вироблених в Україні. Про це йдеться у публікації пресслужби політичної партії "Слуга народу" від 17 серпня.

"Перебуваючи на фронті та вивчаючи потреби хлопців, я з’ясував, що за час контрнаступу багато техніки для розмінування було втрачено. Тож поставили завдання підприємствам Укроборонпрому, і вони зайшли можливість виробляти таке оснащення в Україні за ціною значно нижчою, ніж у приватному секторі", — пояснив один з авторів законопроєкту нардеп і заступник голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

У пресслужбі "Слуги народу" зазначили, що сума відповідає тій, яку планували витратити на добудову Національного музею Голодомору-геноциду. Відповідну ініціативу раніше ветував президент Володимир Зеленський.

"Перші трали з’являться на фронті через кілька тижнів після оплати замовлення і зможуть одразу розпочати розмінування", — заявив Чернєв.

Нагадаємо, Національний музей Голодомору-геноциду розпочали будувати ще у 2008 році, і вже у 2010 році була відкрита його частина — меморіал. Однак будівництво самого музею було зупинене через повномасштабне вторгнення російських військ. У липні парламентарі проголосували за виділення на добудову 573,9 мільйона гривень.

Нардеп та голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв пояснював, що ці гроші були надані Україні міжнародними фондами й можуть бути витрачені лише на цивільні потреби.

Однак 27 липня президент Володимир Зеленський наклав вето на закон про виділення грошей на добудову музею Голодомору.