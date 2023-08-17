Росія вже розробила та підготовила сценарій провокації на Курській АЕС, — ГУР

Ціллю терористичного акту в Росії, за даними української розвідки, може бути підвищення рівня мобілізації та укріплення підтримки Кремля з боку населення РФ.

Представник Головного управління розвідки (ГУР) Андрій Юсов зазначив, що вище керівництво РФ, ймовірно, вже розробило та підготувало сценарій із вчиненням провокації на території Курської атомної електростанції (АЕС). Про це він розповів в ефірі національного телемарафону.

"Такі сценарії точно розроблені та підготовлені до втілення в країні-агресорі її терористичним воєнно-політичним керівництвом", – сказав він.

За словами Юсова, для режиму Володимира Путіна не є новою практика терору проти власного населення та цивільних об’єктів.

Навіщо Росія може готували провокацію на Курській АЕС?

Представник ГУР припустив, що Кремль може планувати терористичний акт для підвищення рівня мобілізації та для "власних внутрішньополітичних процесів і процесів підтримки".

"Можливо, також із метою полегшення підготовчої реалізації мобілізаційних заходів у країні… Цей сценарій, його розробка – історія не сьогоднішнього дня. Такий план існує давно. І питання зараз остаточного рішення та команди – чи буде вона і коли вона буде віддана", – наголосив він.

Юсов зауважив, що російські окупанти, як правило, не здатні прорахувати наслідки подібних терактів, адже раніше вони "не змогли до кінця передбачити наслідки підриву і знищення Каховської дамби".

Представник ГУР зазначив, що наслідки провокації на Курській АЕС у першу чергу відчує населення саме Росії.

"Тому питання до населення території РФ: які вони готові вживати заходи для того, щоб протидіяти таким намірам людей, що узурпували владу, чи далі терпіти й просто дивитися, як розгортаються події, казати, що "все йде за планом", – резюмував Юсов.

Що відомо про Курську АЕС?

Курська атомна електростанція — чинна АЕС, розташована в місті Курчатов, Курської області, Росія. На березі річки Сейм за 40 км від Курська. Станція складається з чотирьох енергоблоків загальною потужністю 4 ГВт.

Нагадаємо, що 16 серпня, представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов прокоментував інформацію про підготовку Російською Федерацією провокації на Курській АЕС. За його словами, теракти та провокації проти власного цивільного населення є фірмовою "фішкою" Кремля.

Напередодні, 15 серпня, Центр національного спротиву повідомив, що російські війська можуть планувати провокацію на Курській атомній електростанції. Імовірно, вони розробили план евакуації населення в разі радіоактивного забруднення.