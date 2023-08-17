"Для РФ це успіх": ЗСУ втратили 31 одиницю техніки в битві за Старомайорське, — Bild

За даними видання, затягування постачання важкої техніки грає на руку Росії, оскільки з нинішнім рівнем втрат у ЗСУ нібито може вичерпатися інерція наступу.

Під час звільнення села Старомайорське Донецької області Сили оборони могли втратити 31 одиницю бронетехніки. Про це 17 липня повідомляє німецьке видання Bild

Так, німецькі журналісти вивчили відео з російських дронів і підрахували, що ЗСУ нібито втратили щонайменше 31 броньований транспорт, зокрема 23 бронеавтомобілі з мінами з країн НАТО, у битві за Старомайорське.

За даними видання, уламки всіх цих машин досі залишаються на полі бою. До того ж було виявлено додаткові пошкоджені бронеавтомобілі, які були врятовані після битви.

"З російської точки зору це успіх. Навіть якщо через українське домінування доводиться поступово відступати з села в село, стратегія Москви полягає в тому, щоб знищити якомога більше західних бойових машин і бронеавтомобілів союзників", — ідеться в матеріалі.

Карта контрнаступу України за версією Bild Фото: Bild

Bild пише, що для України заміна і ремонт цих машин провести набагато складніше, ніж для Росії.

Скільки танків Leopard 2 втратили ЗСУ — дані Bild

Крім того, за даними видання, з початку української контрнаступальної операції Сили оборони втратили дев'ять із 18 поставлених із Німеччини танків Leopard 2A6.

"Хоча більша частина пошкоджених ворожими снарядами танків може бути відремонтована, це можливо тільки на відстані 1000 кілометрів на захід, і багато хто з пошкоджених німецьких танків досі застрягли під вогнем на полі в районі Запоріжжя, що може зайняти ще кілька тижнів, якщо не місяців", — пише Bild.

Крім того, попри обіцянку про постачання майже 100 сучасних західних бойових танків (Leopard 2, Challenger і Abrams) у січні 2023 року, ані Німеччина, ані Велика Британія, ані США не посилили свої постачання важкої техніки, зазначають журналісти. При цьому російська армія щомісяця постачає на фронт України від 20 до 50 "нових" або, принаймні, модернізованих бойових танків.

"Їхній простий розрахунок такий: якщо Україна втрачає від 10 до 30 західних бойових машин на кожне село і продовжує отримувати тільки обмежену кількість нових, то в неї може вичерпатися інерція наступу задовго до досягнення стратегічно важливих міст Токмак, Пологи, Мелітополь, Волноваха або Маріуполь", — ідеться в матеріалі.

Нагадаємо, 16 серпня американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті підтвердив звільнення селища Урожайне Донецької області.

Також 16 серпня стало відомо, що Сили оборони наближаються до передової позиції ЗС РФ біля села Работине Запорізької області.