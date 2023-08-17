Удари ЗС РФ по портах на Дунаї: посольство України в Румунії закликало не знімати роботу ППО

В українському дипломатичному відомстві зазначили, що росіяни можуть використовувати фото і відео, опубліковані в мережі, для коригування своїх атак.

Посольство України в Румунії звернулося до жителів Придунав'я із закликом не знімати та не публікувати в мережі кадри атак Збройних сил Російської Федерації по українських портах. Звернення опубліковано на офіційній сторінці відомства у Facebook.

У заяві згадується про атаку ЗС РФ на інфраструктуру дунайських портів 16 серпня, унаслідок якої семеро людей дістали поранення і було пошкоджено складські приміщення та зерносховища.

"Це ще раз підтверджує цинічне зловживання російським агресором міжнародним гуманітарним правом", — констатували в посольстві.

У публікації також ідеться про те, що користувачі соцмереж і деякі ЗМІ іноді публікують відео влучань російських БПЛА в українські порти та роботу ППО. Як зазначають представники відомства, подібні відеоролики ставлять під загрозу місцевих жителів.

Посольство просить утриматися від знімання та публікації таких кадрів, оскільки росіяни можуть використовувати їх для коригування своїх обстрілів.

"Закликаємо всіх не знімати та не розповсюджувати такі відео в соціальних мережах та ЗМІ, щоб не збільшувати загрозу життю людей, які працюють і живуть у містах Придунав'я", — написали у відомстві.

Нагадаємо, 14 серпня в The New York Times зазначили, що ракети або безпілотники ЗС РФ можуть зачепити територію Румунії під час атак по Україні. Жителі прикордонного румунського села вже скаржилися на звуки БПЛА в небі.

Ми також писали про те, що 14 серпня на румунському курорті Костінешть прогримів потужний вибух у морі. За даними журналістів, поблизу пляжу могла детонувати міна.