"Усе може статися": ЗС РФ можуть атакувати територію Румунії, — NYT

Жителі прикордонного румунського села поскаржилися на звуки БПЛА в небі. Крім того, під час однієї з атак на український порт у населеному пункті вибуховою хвилею вибило вікна.

Related video

Ракети або безпілотники Збройних сил Російської Федерації можуть зачепити територію Румунії під час атак по Україні. Про це пише The New York Times.

Журналісти пишуть, що атака ЗС РФ на український вантажний порт 2 серпня була настільки близько до кордону з Румунією, що в румунському населеному пункті Плауру на березі Дунаю за 180 метрів від України в будинках повилітали шибки.

Один із місцевих жителів розповів, що спочатку прийняв вибухову хвилю за бурю, а потім побачив "щось схоже на військовий фільм на порозі мого будинку".

Рибалка з прикордонного села Маріус розповів, що бачив, як принаймні один російський дрон пролетів просто над його будинком. За його словами, БПЛА згодом відхилився від румунського повітряного простору, щоб атакувати Ізмаїл.

Ще один рибалка Танасе повідомив, що чув дзижчання безпілотника просто над будинком його родини в Плауру. Його мати Даніела зазначила, що шум дронів налякав корову, яка порвала мотузку і втекла.

Голова Управління біосферного заповідника в дельті Дунаю Теодосіє Габріель Маринов зазначив, що Румунія є членом НАТО, тому країні не повинна загрожувати небезпека з боку РФ, проте в будь-який момент легко може статися "аварія"

"Наш берег річки знаходиться всього в декількох метрах від України. Тепер ми всі бачимо, що все може трапитися", — сказав Маринов.

Як зазначають автори статті, головні дунайські порти Ізмаїл і Рені, які розташовані близько до Румунії, періодично піддаються атакам ЗС РФ. За словами журналістів, російський БПЛА або ракета, що відхилилися від курсу на кілька метрів, можуть втягнути США та їхніх союзників у пряму військову конфронтацію з РФ.

Нагадаємо, що 14 серпня в Румунії поблизу пляжу вибухнула міна. Представник ВМС Румунії Корнеліу Павел зазначив, що від початку війни в Україні румунські водолази знешкодили п'ять морських мін у зоні відповідальності країни.

Раніше, 2 серпня, очевидці повідомили, що один із російських безпілотників, які атакували Ізмаїл в Одеській області, впав на території Румунії.