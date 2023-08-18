Звинуватили Україну: у Москві вибухнув безпілотник, пошкодивши будівлю "Експоцентру" (відео)

У Міноборони РФ заявили, що БПЛА нібито запустила Україна, проте його збили російські сили ППО. Він змінив траєкторію і впав на нежитлову будівлю.

У ніч на 18 серпня приблизно о 4 ранку за місцевим часом у Москві вибухнув безпілотник. Про це повідомили в Міністерстві оборони РФ.

Там заявили, що БПЛА нібито випустила Україна.

"БПЛА, після впливу на нього засобів ураження ППО, змінив траєкторію польоту і впав на нежитлову будівлю в районі Краснопресненської набережної міста Москви", — ідеться в повідомленні.

Мер Москви Сергій Собянін у себе в Telegram написав, що уламки БПЛА впали в зоні "Експоцентру". За його словами, значної шкоди будівлі не було завдано. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Російський Telegram-канал SHOT повідомив, що в першому залі павільйону 8 "Експоцентру" незначне обвалення на 25-30 квадратних метрів.

Незважаючи на повідомлення про відсутність постраждалих, канал"Москва 24" повідомив, що до місця події з'їжджаються машини швидкої допомоги.

Також місцеві жителі публікують відео з місця подій у мережі.

Нагадаємо, 11 серпня в Москві прогримів вибух. Російський аеропорт "Внуково" тимчасово закрили через безпілотник у небі.

Мер Сергій Собянін підтвердив, що поблизу міської набережної впали уламки дрона. За його словами, БПЛА було ліквідовано силами протиповітряної оборони.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк 11 серпня попередив, що вибухів на території Російської Федерації побільшає, а ефективність атак безпілотних літальних апаратів по країні підвищуватиметься.