"Діра у бюджеті РФ": ЄС заповнив газосховища на 90% і більше не потребує російського газу

Газ країни-агресора замінили імпортом зі США, Норвегії, Азербайджану та інших країн. Однак вартість палива все ще залишається вищою, ніж до початку повномасштабної війни в Україні.

Запаси природного газу в ЄС досягли історичного максимуму, газові сховища наповнили задовго до початку зимового опалювального сезону, а Росія остаточно втратила вплив на газовий ринок. Про це пише видання Politico.

Згідно з повідомленням Європейської газової інфраструктури, запаси газу в країнах-членах Євросоюзу зараз заповнені на 90,12%.

"Ми виконали наші вимоги щодо зберігання газу достроково, ЄС добре підготовлений до зими, і це допоможе ще більше стабілізувати ринки в найближчі місяці. Енергетичний ринок ЄС перебуває у набагато більш стабільному становищі, ніж у цей час минулого року", — сказала комісарка блоку з енергетики Кадрі Сімсон.

Це підкреслює, що ЄС успішно звільнився від залежності від російського газу, який до війни забезпечував близько 40 відсотків попиту блоку. Російський газ впав до 23,6 відсотка імпорту в ЄС за перші 32 тижні 2022 року, а в поточному році впав лише до 8,4 відсотка. Це зобов’язує ЄС припинити закупівлі російського газу до 2027 року.

Російський газ здебільшого замінив імпорт із США, Норвегії, Азербайджану та інших країн. Однак вартість газу все ще залишається вищою, ніж до війни, коли вона коливалася близько 20 євро за мегават-годину, що означає більші рахунки для домогосподарств і нижчу продуктивність для європейської промисловості.

Аналітики очікують, що це буде остання зима, коли дефіцит викликає серйозне занепокоєння, враховуючи, що збільшені потужності з виробництва СПГ від таких постачальників, як Катар і США, мають запрацювати в середині 2024 року.

Проте низка країн Центральної Європи, зокрема Австрія, все ще залежать від російського газу, який постачається трубопроводами через Україну. Київ заявив, що не має наміру переглядати транзитну угоду, термін дії якої закінчується наприкінці наступного року. Це створює жорсткий термін для тих, хто все ще залежить від московського викопного палива.

Між тим Кремль з усіх сил намагатися заткнути діру у своїх фінансах, що утворилася після його рішення відрізати від газу європейських клієнтів після повномасштабного вторгнення в Україну минулого року. Втрата європейських клієнтів стала для Москви сильним ударом, адже доходи від експорту енергоресурсів знизилися на 41% до 43,4 мільярда доларів за перші сім місяців цього року, повідомило міністерство фінансів Росії.

"Через це Росії важче продовжувати підтримувати свою ізольовану економіку, платити зарплату своїм солдатам і купувати зброю з-за кордону. За словами Наташі Кухрт, старшого викладача факультету військових досліджень Королівського коледжу Лондона, "зрештою, уряд віддасть пріоритет військовим видаткам", тоді як економічні проблеми в основному "означатимуть труднощі" для багатьох простих росіян", — пише видання.

Нагадаємо, що дія контракту, що передбачає транзит Росією газу в Європу через територію України, закінчується наступного року, і Україна не має наміру його продовжувати.

13 липня єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що Європі нема чого боятися, якщо російський монополіст "Газпром" таки зважиться зупинити транзит газу через Україну.