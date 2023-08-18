Заступник командира батальйону змусив підлеглих будувати маєток під Одесою, — ДБР (фото)

Військовослужбовці будували маєток для топофіцера з серпня 2022 року. Державі, за даними правоохоронців, завдано збитків на понад 2 мільйони гривень.

Заступник командира батальйону однієї з військових частин Одещини змушував своїх бійців будувати йому маєток. Про це повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

"Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику командира батальйону одної з військових частин Одещини, який майже рік змушував підлеглих будувати йому приватний будинок", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що заступник командира дав вказівку своїм бійцям будувати для нього будинок під Одесою замість виконання обов’язків з оборони та захисту України. Це тривало з серпня 2022 року. Крім цього, військовослужбовцям нараховувалася заробітна плата, як військовим, поки вони займалися будівництвом. У результаті чого Україні завдали збитків на понад два мільйони гривень.

У ДБР наголосили, що заступнику командира батальйону повідомили про підозру через зловживання службовим становищем та перевищення службових повноважень за ч. 2 ст. 364,ч. 5 ст. 426-1 КК України. Йому передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, 2 серпня стало відомо про те, що Державне бюро розслідувань повідомило про підозру військовому комісару одного з Ужгородських районних ТЦК. Він примушував військовослужбовців будувати йому будинок. За наказом підозрюваного, українські бійці займалися будівництвом з березня 2023 року.

17 серпня Фокус писав, що в колишнього начальника Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Анатолія Пікаля виявили ознаки незаконного збагачення на суму 8,5 мільйонів гривень.