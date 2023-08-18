"Снайперські снаряди": Росія у 25 разів збільшує виробництво боєприпасів "Краснополь-М2"

Нарощування в РФ обсягів виробництва цього типу снарядів обумовлено тим, що українська армія має в розпорядженні західну бронетехніку. Тому "Краснопіль" може стати тактичним інструментом у бойових зіткненнях, що тривають.

Виробництво російських артилерійських боєприпасів із лазерним наведенням "Краснополь-М2", яких у РФ називають "снайперськими снарядами", до 2024 року планують збільшити у 25 разів. Про це 17 серпня повідомили оглядачі Army Recognition з посиланням на директора тульського підприємства КБП В'ячеслава Ковальова.

"Наш популярний "Краснополь-М2" — наступного року зростання щодо початкових виробничих потужностей перевищить 25 разів", — сказав він.

Коментуючи слова російського чиновника, оглядачі пишуть, що збільшення виробництва снарядів "Краснополь-М2" пов'язане з триваючими бойовими діями в Україні. Для російських військ наявність цього "снайперського снаряда" може стати тактичним інструментом у їхньому артилерійському арсеналі.

"З огляду на те, що Україна отримує бронетехніку та іншу військову техніку з різних країн, точність "Краснополя-М2" може розглядатися як відповідна реакція на ці засоби", — зазначають експерти.

При цьому було додано, що "Краснополь-М2" призначений для точного ураження цілей, що може мати вирішальне значення в зонах конфліктів із наявністю військової та цивільної інфраструктури.

Коротко про боєприпаси "Краснополь"

"Краснополь-М2" — артилерійський 152-мм снаряд, який, за твердженням російських джерел, має підвищену точність. Він призначений для ураження з першого пострілу, зокрема й рухомих цілей у денний і нічний час доби. Основний напрямок його застосування — нейтралізація невеликих наземних підрозділів, включно з танками, знаряддями прямого наведення та іншими важливими точковими цілями.

Боєприпас сумісний із самохідними гаубицями типу 2С3 "Акация" і 2С19 "Мста-С".

Снаряд важить 54,3 кг, має довжину 1300 мм і дальність стрільби від 3 до 26 км. Маса осколково-фугасної боєголовки становить 22,5 кг, з яких 11 кг припадає на вибухову речовину.

Стверджується, що траєкторія зльоту-пікірування забезпечує ураження цілей зверху з високою точністю: ймовірність ураження в межах 12 км становить 80-90%, а по цілях, що рухаються зі швидкістю до 36 км/год за межами цієї дальності, — 60%.

Раніше ми писали про застосування російськими силами боєприпасів "Краснополь-М2" і про те, чим вони відрізняються від західних аналогів. Зазначалося, що російські снаряди відрізняються від таких зразків, як Excalibur дальністю польоту — 26 км проти 57 у Excalibur.