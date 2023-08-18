Єдиний фронт: для чого відбувається саміт США, Японії та Південної Кореї, – NYT

Історично складні відносини Кореї з Японією повʼязані з окупацією японцями корейського півострова на початку XX століття. Проте складний етап долається через загрозу Китаю.

Президент США Джо Байден приймає лідерів Японії та Південної Кореї в Кемп-Девіді, щоб зміцнити тристоронній альянс. Про це повідомляє The New York Times.

Історичний саміт має на меті подолати суперечності між поколіннями двома азійськими державами та напрацювати спільні рішення щодо безпеки перед обличчям все більш напористого Китаю. Премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда та президент Південної Кореї Юн Сок Йоль вперше зустрінуться з американським президентом разом, без окремих сесій.

Координатор президента з індійсько-тихоокеанських справ Курт Кемпбелл заявив, що саміт є дуже амбітною ініціативою, щоб зміцнити відносини трьох країн у сфері безпеки, технологій та освіті. Сполучені Штати історично виступають союзниками Японії та Південної Кореї, але до цього часу вони були відокремлені. Бо історична ворожнеча між Токіо та Сеулом походить від 35-річної окупації Корейського півострова Японією. Тепер Юн Сок Йоль готовий до змін динаміки в північно-східній Азії.

Сторони підпишуть "зобовʼязання про консультації", яке змусить кожну з країн розглядати будь-яку загрозу безпеці одній з них, як загрозу для всіх. Поте обіцянка не піде так далеко, як 5 стаття НАТО, яка зобовʼязує союзників "вжити заходів" у разі нападу на будь-якого члена АЛьянсу. Мова йде про те, що ймовірність виступу єдиним фронтом значно зросте.

Щоб підсилити відчуття нової ери у відносинах, лідери також візьмуть на себе зобов’язання проводити щорічні зустрічі між лідерами трьох країн, які планується продовжити в майбутніх адміністраціях.

Нагадаємо, 17 серпня бойова група КНР та РФ наблизилась до японських островів на відстань 280 км.

15 серпня ЗМІ писали, що Путін та Кім Чен Ин обмінялися листами, в яких підкреслили стратегічність відносин.