"Якнайшвидше": у ГУР висловилися про умови перемоги над РФ і терміни завершення війни

За словами представника розвідки Андрія Юсова, росіяни використовують різноманітні тактики для терору мирних жителів. Пов'язано це частково з успіхами Сил оборони на передовій.

Російська Федерація продовжує війну проти України та її народу, але одночасно вона обов'язково закінчиться звільненням усіх територій. Про методи та терміни розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) Андрій Юсов у коментарі виданню УНІАН 18 серпня.

За його словами, всі території, захоплені Російською Федерацією, знову перейдуть під контроль України. Україна стане остаточно незалежною державою у складі європейської та євроатлантичної спільноти.

А от щодо термінів, сказати набагато важче, зазначив представник ГУР МО.

"Звичайно, ми не говоритимемо про календарі, про дати. Але українські Сили безпеки та оборони, весь український народ роблять усе можливе для того, щоб ця дата була якнайшвидше", — йдеться у повідомленні.

Обстріли України почастішали: з чим пов'язано

Андрій Юсов зазначив, що російські окупанти намагаються знищити повністю українську цивiльну інфраструктуру та використовують для цього різні тактики. Зокрема, сталося це після виходу Російської Федерації із "зернової угоди". Противник атакує портову та зернову інфраструктури, щоб усі погодилися на їхні умови.

Також пов'язані атаки з успіхами Збройних сил України у контрнаступі. Регулярно Сили оборони займають нові позиції та звільняють території та обстріли це ніяк не зупинять.

Обстріли 24 серпня: чого чекати українцям

Наступного тижня українці відзначатимуть День незалежності та росіяни можуть піти на нову провокацію. У ГУР МО закликали українців бути уважними та реагувати на кожен сигнал повітряної тривоги.

"24 серпня нам потрібно чекати святкування в надзвичайно складних умовах, в умовах повномасштабного вторгнення та війни. Сили безпеки та оборони і в ці дні, як і в інші, готові до віддзеркалення агресії, у тому числі й ракетних терористичних ударів. І готові до того, щоб захищати та звільняти нашу землю. Паніки не повинно бути, але уважними треба бути всім", — підсумував Андрій Юсов.

Нагадаємо, 18 серпня повідомлялося, що в Російській Федерації триває активна мобілізаційна кампанія, в рамках якої щомісяця приблизно 20 тисяч людей вирушають на фронт. У ГУР зазначили, що вона не стосується дітей чиновників та олігархів.