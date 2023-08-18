Загроза всьому проєкту: як Саудівська Аравія вплине на розробку винищувача Tempest

Саудівська Аравія не має високотехнологічної авіаційної галузі, натомість в них є гроші. Тому Велика Британія розглядає участь країни як можливість для впливу на Близький Схід. А Японія занепокоєна зростанням впливу саудів.

Велика Британія, Японія та Італія ведуть спільну розробку винищувача 6 покоління Tempest. Проте зараз у розробку хоче влитись Саудівська Аравія. У виданні Shepard пояснили, чому це може погрожувати проєкту.

Бажання Саудівської Аравії стати повноцінним членом у проєкті розробки Tempest може викликати штори у чашці чаю. Японія виступає категорично проти участі країни в ньому, а Велика Британія та Італія відкрита до співробітництва. В Міноборони Британії кажуть, що Королівство Саудівської Аравії є одним зі стратегічних партнерів, тому вони прагнуть поглибити співробітництво, країна може стати одним з ключових партнерів.

Для Саудівської Аравії може бути особливо цікаво брати участь в проєкті Tempest. Вони можуть виділити десятки мільярдів доларів для розробки.

"Все, що зараз є у саудівців, — це гроші. У них немає авіабудівної промисловості, не кажучи вже про технологічну базу, тому залучення їх як основного партнера створює значний ризик і потенційну затримку", — заявила аналітикиня RUSI з питань оборони, промисловості та суспільства Ізабелла Антіноцці.

Категоричну заяву Японії, за словами аналітикині, треба сприймати через бажання Токіо мати надійних союзників та стабільний рух вперед. До того ж Саудівська Аравія буде мати додатковий вплив на експортний контроль для літака. Проте Велика Британія бачить можливість для себе, щоб збільшити вплив на Близькому Сході.

Для одного з основних виробників BAE Systems участь Королівства може бути корисним з точки зору фінансів. Проте є ще одне занепокоєння — у Саудівські Аравії немає висококваліфікованої робочої сили. Більшість спеціалістів є іноземцями, тому небезпечно допускати мешканців третіх країн до настільки технологічного виробу.

Нагадаємо, 11 серпня в BAE Systems показали хід розробки літака 6 покоління Tempest.

14 квітня Британія виділила додаткові 650 млн фунтів на розробку Tempest, щоб вже у 2035 році літаки стали в стрій.