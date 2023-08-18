У Києві викрили голову ВЛК, який підробляв довідки ухилянтам для виїзду за кордон

За даними Офісу генпрокурора, до злочинної діяльності причетний посадовець Київської міської ради та голова Голосіївського районного територіального центру комплектування, яких затримали раніше, але після цього виявили, що голова однієї з військово-лікарських комісій міста також брав участь у злочинній схемі.

У Києві викрили голову військово-лікарської комісії (ВЛК), який причетний до схеми незаконного збагачення шляхом виготовлення підробних довідок для ухилянтів. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що до злочинної оборудки причетний начальник одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ Збройних Сил України та керівник Голосіївського районного у місті Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки

За даними слідства, він організовував незаконне переправлення через державний кордон трьох громадян. За таку послугу вони отримали 30 тисяч доларів США.

Повідомляється, що до незаконної схеми зловмисники, яких вже затримали, залучили одного з голів військово-лікарської комісії м. Києва, який не був обізнаний у їхніх намірах.

"За вказівкою керівника РТЦК підозрюваний склав та видав фіктивні довідки про непридатність до військової служби трьом громадянам"

Зазначається, що Офіс генерального прокурора повідомив про підозру одному з голів військово-лікарської комісії м. Києва за фактом службового підроблення.

Що відомо про організаторів злочинної схеми?

3 серпня у Державному бюро розслідувань повідомили про затримання начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який також обіймає посаду начальника відділу в Київській міській військовій адміністрації. За інформацією слідства, він організував "схему", завдяки якій чоловіки призовного віку могли виїхати з України. За свої "послуги" чиновник просив 10 тисяч доларів.

Під час обшуків за місцем проживання посадовця, а також у районному територіальному центрі комплектування КМВА співробітники ДБР вилучили понад 48 тисяч доларів і 5 тисяч євро.

Другим учасником злочинної схеми є начальник Голосіївського районного у місті Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Зазначаймо, що 5 серпня, його було затримано та повідомлено про підозру, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо, що 14 серпня слідчі Департаменту стратегічних розслідувань (ДСР) Національної поліції та Управління Служби безпеки України (СБУ) в Хмельницькій області викрили на хабарі працівника ТЦК.

До слова, 13 серпня член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки та народний депутат Федір Веніславський розповів, що президентське рішення звільнити голів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) — це лише початок "чисток" у військових підрозділах.