Мобілізація в РФ: ЗМІ повідомили, що "полювання" за призовниками почнеться вже у вересні

Російська влада може оголосити загальну мобілізацію після дня єдиного голосування. При цьому до армії можуть призвати раніше недоторканих — працівників служби охорони та охоронців в колоній.

Українська розвідка попередила, що у РФ готуються до старту загальної мобілізації. Тим часом у мережі опублікували, коли саме росіян почнуть призивати до лав ЗС Росії. Про це написали в російському медіа BRIEF.

Можлива дата початку загальної мобілізації у РФ — 25 вересня 2023 року, ідеться у публікації. Тобто старт нового набору росіян до армії — через два тижні після дня єдиного голосування 10 вересня.

Автори допису вказують, що будуть мобілізувати три категорії громадян:

резервісти, які повторно отримали громадянство РФ;

резервісти, які отримали громадянство РФ в період з 2000 по 2020 рр.;

службовці МВС, МНС, ФСО (Федеральної служби охорони) та "ФСИН" ("Федеральная служба исполнения наказаний").

Зазначимо, про нову хвилю мобілізації у Росії 18 серпня попередив представник ГУР Міноборони України Сергій Юсов. Після так званої "часткової мобілізації", яку оголосили восени 2022 року, росіян залучали до армії приховано, бо боялись можливих заворушень. Завдяки таким прихованим процесам вдавалось щомісяця поповнювати лави ЗС РФ близько 20 тис. осіб.

Поки що немає офіційного підтвердження дати загальної мобілізації у РФ. Однак 18 серпня в українському пабліку "Херсон без фейків" опублікували документ, який, як стверджують, отримали з тимчасово окупованої території Херсонської області.

Документ — начебто указ т.зв. "губернатора Херсонської області" Володимира Сальдо. У першому ж абзаці вказано, що 25 вересня 2023 року у регіоні почнуть проводити заходи для мобілізації населення до лав ЗС РФ. Мобілізуватимуть людей з громадянством Росії, які є резервістами. Також будуть шукати техніку для російської армії. Усі заходи нібито будуть проводити на кошти окупованої частини області.

Документ про загальну мобілізацію на окупованих територіях

Зазначимо, на сайті окупаційної адміністрації Херсонщини на момент публікації статті указу не було. У Telegram-каналі Сальдо у крайньому повідомленні ідеться про заборону використання усіх безпілотників — про мобілізацію поки що ні слова.

Сайт окупаційної адміністрації т.о. частини Херсонської області Фото: Скриншот

Нагадуємо, напередодні, 17 серпня, відбулись масові заворушення в одній з національних республік РФ — в Дагестані. Причина заворушень — перебої з електричкою та водою, які тривають кілька тижнів поспіль.

Тим часом зранку 18 серпня невідомий безпілотник влетів у будівлю в Москві: на місці влучання яскраво спалахнуло та задиміло.