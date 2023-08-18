"Марна трата ресурсів": у Білому домі скептично дивляться на атаки України по Криму, — CNN

Джерела журналістів у Міноборони США вважають більш доцільним зосередитися на контрнаступі, оскільки удари по півострову нібито нічого вирішального в собі не несуть. Київ же розглядає це як частину стратегії з ізоляції півострова.

Останніми тижнями Україна нарощує ракетні удари по окупованому Кримському півострову, намагаючись зруйнувати російську логістику, яка постачає війська на півдні. Але така стратегія викликає скепсис у деяких офіційних осіб із Вашингтона. Про це повідомляє CNN із посиланням на неназвані джерела в Міноборони та адміністрації президента США Джо Байдена.

Деякі чиновники з Міноборони США та адміністрації президента Байдена вважають, що удари по Криму — у кращому разі відволікання уваги, а в гіршому — марна трата цінних ресурсів у стратегії України, яка, на думку багатьох, надмірно розтягнулася на лінії фронту.

"Це вносить певний дисбаланс у російські війська, але нічого вирішального в собі не несе. Буде доцільніше, якщо вони зосередяться на контрнаступі", — сказав високопоставлений військовий чиновник.

В останні кілька тижнів Україна почала завдавати ударів далекобійними ракетами по двох мостах, які пов'язують Крим з іншою окупованою територією на півдні України.

Наразі, за оцінками деяких представників США, третина Криму перебуває в зоні досяжності РСЗВ HIMARS, тож Україна також завдає ударів по російських складах із боєприпасами та логістичних маршрутах.

"На Крим чиниться дедалі більше й більше тиску, а останніми тижнями особливо. Я кажу: їх бомблять", — пояснив представник США.

Крим, крім символічного значення для російського президента Володимира Путіна, використовується ще й як стратегічний логістичний хаб для російських військ.

Представники ж України, на яких посилаються журналісти, називали вибухи в Криму частиною стратегії контрнаступу, покликаної ізолювати Крим і ускладнити підтримку російських військових операцій на решті території України.

Нагадаємо, що, за даними ГУР за 18 серпня, 3-5 російських солдатів щодня здаються в полон.

Також повідомлялося, що штурмовик ЗСУ розповів про бої під Бахмутом. Бійці ЗСУ під час зачистки лісосмуги кинули гранати в бліндаж, де перебували російські окупанти.