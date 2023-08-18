Остання північнокорейська ракета може бути результатом співпраці КНДР із РФ, — ЗМІ

На думку професора Теодора Постола, ракета Hwasong-18 має схожість із російською міжконтинентальною балістичною ракетою "Тополь-М". Однак не всі експерти згодні з його висновками.

У США точаться дискусії щодо того, чи могла перша міжконтинентальна балістична ракета Північної Кореї, що використовує тверде ракетне паливо, Hwasong-18 бути створена за сприяння Російської Федерації. Про це пише Reuters 18 серпня.

Професор Массачусетського технологічного інституту Теодор Постол у своєму нещодавньому звіті зазначив, що Hwasong-18, імовірно, з'явилася в результаті співпраці РФ і КНДР. Експерт вказав на схожість нової північнокорейської ракети і російської міжконтинентальної балістичної ракети "Тополь-М".

"Раптову появу цих передових можливостей важко пояснити без співпраці з боку російського уряду і його вчених", — заявив професор.

При цьому деякі аналітики не поділяють позицію Теодора Постола, викладену у звіті. Наприклад, у каліфорнійському Центрі досліджень у сфері нерозповсюдження імені Джеймса заявили, що звіт містить "фактичні неточності".

За словами аналітиків, ракетна програма КНДР була заснована на підтримці СРСР, а потім і Росії, а прискорювачі, задіяні в приведенні боєголовок у рух, аналогічні радянським конструкціям.

Водночас експерти не дійшли єдиного висновку щодо того, якою мірою ця підтримка тривала після 1990-х років, оскільки КНДР цілком могла збирати дані про технології інших держав.

Що говорять у Білому домі

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що можлива спільна робота РФ і КНДР у сфері створення ракет є предметом занепокоєння для адміністрації президента США, проте прямо не підтвердив припущення Постола.

"Що стосується цього конкретного звіту... Мені нічого додати до цього сьогодні. Я скажу, що наша розвідувальна спільнота уважно вивчає це", — заявив Салліван.

Нагадаємо, 15 серпня заявив міністр оборони КНДР Кан Сун Нам у зверненні до учасників XI Московської конференції з міжнародної безпеки заявив, що в Північній Кореї переконані, що вже нібито неможливо уникнути ядерної війни.

Раніше, 28 липня, стало відомо, що глава Північної Кореї Кім Чен Ин під час оборонної виставки, на якій був присутній міністр оборони Росії Сергій Шойгу, показав заборонені ООН балістичні ракети.