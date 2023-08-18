Вступили в бій із першою лінією оборони міста: ЗСУ просуваються до Токмака, — ЗМІ

За даними CBS News, українські військові подолали мінне поле на північ від міста, після звільнення якого відкриється шлях на Мелітополь.

Українські війська просуваються в напрямку окупованого міста Токмак Запорізької області, яке є ключовим бар'єром між українськими силами та Мелітополем на південному сході. Про це 18 серпня пише CBS News із посиланням на неназваних американських чиновників.

"Українські війська подолали російське мінне поле на північ від Токмака і наразі вступають у бій із першою лінією російської оборони, яка утримує місто", — йдеться в повідомленні.

На думку видання, однією зі стратегічних цілей українського контрнаступу є звільнення Мелітополя, важливого транзитного вузла, який веде до Криму.

Ситуація на Мелітопольському напрямку Фото: deepstatemap.live Ситуація в районі Токмака Фото: deepstatemap.live

"Взяття таких міст, як Токмак, і подальше просування до Мелітополя стане складним завданням для українського контрнаступу, який з початку літа цього року домагається все більших успіхів", — зазначають журналісти.

Нагадаємо, 18 серпня ЗМІ писали про те, що звільнення Мелітополя і вихід ЗСУ до Криму можуть змусити президента РФ Володимира Путіна почати переговори з Україною.

Також нагадаємо, 18 серпня стало відомо, що Сили оборони, ймовірно, вивели з ладу головну лінію постачання ЗС РФ із Криму — Чонгарський міст.