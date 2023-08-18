"Провокує": у Міноборони Болгарії допустили зіткнення НАТО і РФ у Чорному морі

За словами глави оборонного відомства Тодора Тагарева, Росія постійно провокує країни Північноатлантичного Альянсу і прагне розширити зону контролю.

Міністр оборони Тодор Тагарев висловив побоювання, що дії Росії можуть призвести до конфлікту з Північноатлантичним альянсом у Чорному морі. Про це він 18 серпня розповів журналістам чеського телеканалу Nova TV.

"Ми не можемо виключити зіткнення між НАТО і Росією в Чорному морі, але прагнемо уникнути ескалації. Однак це залежить від дій Росії. Росія постійно провокує НАТО, зокрема розширюючи зону свого контролю", — заявив Тагарев.

Міністр також підкреслив, що закінчення війни залежить від України, і важливою умовою для завершення конфлікту є відновлення її територіальної цілісності.

Тагарев також зазначив, що він не надає серйозного значення заявам колишнього президента США Дональда Трампа про те, що він зміг би припинити війну за 24 години.

Провокації Росії в Чорному морі

13 серпня російські збройні сили здійснили попереджувальні постріли в Чорному морі по цивільному судну Şükrü Okan, що прямувало в напрямку порту Ізмаїл. Згодом збройні сили зупинили судно, висадили десантний загін і провели огляд вантажу на його борту.

У відповідь на дії Росії Анкара надіслала попередження до Москви, вимагаючи уникнути подальшої ескалації.