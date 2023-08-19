До переможного кінця: у Раді хочуть законодавчо заборонити територіальні поступки Росії

Законопроєкт передбачає, що всі регулярні та нерегулярні війська Російської Федерації мають бути вигнані з усієї території України. Зокрема і з окупованого Криму.

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, який передбачає неприпустимість припинення війни з РФ шляхом будь-яких територіальних поступок. Про це йдеться на сайті ВР.

Повідомляється, що проєкт постанови "Про заяву Верховної Ради України щодо пріоритетних напрямів державної політики України у сфері деокупації, реінтеграції та відновлення Автономної Республіки Крим та міста Севастополя" було зареєстровано 18 серпня. Одним із його авторів значиться голова ВР Руслан Стефанчук.

У заяві йдеться про те, що всі регулярні та нерегулярні війська Російської Федерації мають бути вигнані з усієї території України. Зокрема і з окупованого Криму. Крім того, це ж стосується громадян Росії, які перемістилися на півострів після його анексії.

Крім того, у проєкті йдеться про те, що Україна не визнає громадянство РФ, яке було отримано жителями окупованих територій автоматично або в примусовому порядку. Українці, які співпрацювали з окупаційною владою, але не скоювали тяжких злочинів, можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, що 18 серпня в ГУР анонсували хороші новини щодо обмінів українських полонених. За словами Андрія Юсова, станом на зараз уже відбулося 48 обмінів і робота над наступними триває. Найближчим часом родини захисників отримають хороші новини.

Також повідомлялося, що в Україні почали виробництво прототипу бронемашини Inguar. Цей бронеавтомобіль розробляється за стандартами НАТО. Він може мати колісну формулу 4х4 або 6х6.