ЗС РФ завдали ракетного удару по центру Чернігова: є загиблі та поранені (відео)

На російську ракетну атаку відреагував президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що під ударом під ударом опинилися будівлі політехніки та театру.

У суботу, 19 серпня, Збройні сили Російської Федерації обстріляли центр Чернігова. Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у Telegram.

"Ворог обстріляв центр Чернігова. Ймовірно, балістична ракета. Залишайтеся в укриттях", — написав очільник ОВА.

За інформацією видання "Суспільне", внаслідок російської атаки є загиблі та поранені серед мирного населення. У центрі міста евакуюють людей із закладів харчування, працюють рятувальні служби.

Репортаж із місця удару по Чернігову

Про удар по центру Чернігова також повідомив виконувач обов'язків мера міста Олександр Ломако в Telegram. Він підтвердив, що є інформація про загиблих і поранених, а також закликав громадян перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

На обстріл відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Площа, політехніка, театр. Звичайний суботній день, який Росія перетворила на день болю і втрат. Є загиблі, поранені. Мої співчуття тим, хто втратив рідних..." — написав глава держави.

Нагадаємо, в ніч на 19 серпня ЗС РФ атакували Україну дронами Shahed-136. Під ударом опинилася Хмельницька область, але Повітряним силам ЗСУ вдалося знищити майже всі ворожі цілі.

За даними Київського НДІ судових експертиз від 18 серпня, російські війська використовують для обстрілу українських населених пунктів ракети, вироблені в травні-червні цього року.

У звіті Інституту дослідження війни від 17 серпня йдеться про те, що зусилля РФ з нарощування виробництва власних ударних дронів Shahed-136/131 свідчать про те, що Кремль прагне розширити свій потенціал для нанесення масованих ударів по Україні.