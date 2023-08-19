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Згоріли щонайменше два Ту-22М3: БПЛА атакував аеродром у Новгородській області, — соцмережі (фото)

Дмитро Лутович
Фото: Скриншот из Telegram

Міноборони РФ підтвердило атаку безпілотника по аеродрому "Сольці", але повідомило про один пошкоджений літак. Місцеві пабліки пишуть, що внаслідок пожежі пошкоджено щонайменше два бомбардувальники.

Військовий аеродром "Сольці" в Новгородській області 19 серпня було атаковано безпілотниками. Унаслідок атаки один літак зазнав пошкоджень, повідомляє пресслужба Міноборони РФ.

В ударі по військовому об'єкту російська сторона традиційно звинувачує Україну.

"Сьогодні близько 10:00 мск київський режим здійснив терористичну атаку із застосуванням БПЛА коптерного типу на військовий аеродром у Новгородській області", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, безпілотник нібито був виявлений розрахунком поста зовнішнього спостереження аеродрому, після чого по ньому відкрили вогонь зі стрілецької зброї. У повідомленні не уточнюється, чи був збитий БПЛА, але внаслідок атаки на стоянці літаків спалахнула пожежа.

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"У результаті теракту на території аеродрому виникло загоряння на стоянці літаків, яке було оперативно ліквідовано пожежними розрахунками. Пошкодження зазнав один літак, постраждалих унаслідок терористичного акту немає", — написала пресслужба російського відомства.

Тим часом у мережі з 'явилися перші кадри з місця події. На опублікованих фото з боку аеродрому видно стовп густого диму. У коментарях ідеться про те, що за свідченням очевидців унаслідок удару безпілотника пошкоджено не один, а щонайменше два військові літаки Ту-22М3.

Місцева влада також підтвердила атаку безпілотника по аеродрому в Новгородській області. Губернатор регіону області Гліб Нікітін заявив, що ситуація в регіоні "спокійна і контрольована", усі заходи безпеки вже вжито.

"Сьогодні безпілотник київського режиму здійснив терористичну атаку на аеродром Сольці Новгородської області. Постраждалих немає. Упевнений, що дії злочинного київського режиму не залишаться без відповіді", — написав чиновник.

Нагадаємо, керівник СБУ Василь Малюк уперше розповів про те, як готувалися операції з атаки на Кримський міст. Силовики зазначили, що спецоперації готувалися так, щоб завдати максимальної шкоди Кремлю, зберігши добрі стосунки із західними партнерами.