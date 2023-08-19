"Повністю розірвало": у мережі показали наслідки атаки дрону на російський танкер Sig (відео)

Український дрон, навантажений пів тонною вибухівки, пробив наскрізь борт танкера та знищив машинне відділення.

Російський нафтовий танкер Sig 5 серпня 2023 року зустрівся з морським дроном СБУ Sea Baby. Дрон врізався у танкер і пробив наскрізь правий борт. Росіяни опублікували відео з наслідками вибуху. Про це пише журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram-каналі.

На відео оператор показав пробоїну у правому борті судна та її розміри порівняно з рештою корабля. Помітно, що вибух вирвав чималий шмат корпусу і пошкодив обладнання всередині.

Автор запису прокоментував те, що побачив. Зокрема, він заперечив припущення, що розмір пробоїни — 3 на 3 метри. На його думку — там усі 8 на 8 метрів. Також він заявив, що "повністю розірвало машинне відділення".

Зазначимо, у мережі опубліковано інформацію про фізичні розміри російського танкера Sig. Вказано, що він має висоту борта — 6,55 м. Отже, діаметр пробоїни не може бути 8 на 8 метрів, як привиділось оператору, який вів запис.

Атака на танкер Sig: що відомо

Sig — російський нафтовий танкер, який перебував під санкціями США через участь у незаконних перевезеннях в Сирію. В ніч з 4 на 5 серпня судно атакував морський дрон: пристрій з вибухівкою врізався у борт в районі машинного відділення. Місце атаки — за 25-30 км від Кримського мосту.

У момент атаки корабель був порожній, тому розливу нафтопродуктів у Чорному морі не сталось. Російська влада доправила його до берега і намагається відремонтувати.

За кілька днів після удару дрона опублікували відео з наслідками. На відео також видно пробоїну, але не у повному розмірі — вона частково ховалась під водою.

Удари по кораблях РФ: яку зброю використали

Голова СБУ Василь Малюк заявив, що Україна має повне право діяти у Чорному морі на власний розсуд: сказав, що це цілком логічно. Пізніше силовики показали дрони, які використали для спецоперацій: вони повністю розроблені українськими конструкторами.

Один вид дронів вдарив по Sig, а також раніше — по десантному кораблю "Оленегорскому горняку" під Новоросійськом: вони здатні нести вибухівкою вагою 450 кг. Іншу розробку використали для удару по Кримському мосту — це дрон SeaBaby, навантажений вибухівкою вагою 850 кг.

Нагадуємо, ЗС РФ вдень 19 серпня вдарила по Чернігову балістичною ракетою. Удар завдали по цивільному об'єкту — поруч проходили сотні мирних людей. За передніми даними, загинуло 6 осіб — кількість постраждалих уточнюється.

За кілька годин до удару відбулась масована атака дронів: сили ППО збили майже усі безпілотники. Хмельницька ОВА заявила, що під час атаки постраждало вісім людей.