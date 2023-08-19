Били по військовій базі: росЗМІ показали наслідки ракетного удару по Криму (фото, відео)

На місці падіння уламків утворилася вирва 10х10 метрів завширшки і 6 метрів завглибшки. А частини ракети С-200 знаходять у радіусі одного кілометра.

У мережі з'явилися кадри збитої ракети, яка сьогодні вранці була випущена по території тимчасово окупованого Криму. Російський Telegram-канал Mash 19 серпня повідомив, що, імовірно, ракета мала вразити ціль на місцевій військовій базі.

Також повідомляють, що на місці падіння ракети утворилася вирва глибиною в шість метрів.

"Імовірно, вона летіла в місцеву військову базу. На щастя, все обійшлося. На місці падіння утворилася вирва 10х10 метрів завширшки і 6 метрів завглибшки", — ідеться в публікації.

Крім того спецслужби, які виїхали на місце падіння ракети, знаходять її уламки в радіусі одного кілометра.

Нагадаємо, в Міноборони РФ повідомили, що 19 серпня була зроблена спроба нанесення ракетного удару по Криму ракетою зенітно-ракетного комплексу С-200. Повідомлялося, що ракета була виявлена і перехоплена російськими системами ППО.

Керівник СБУ Василь Малюк уперше розповів про те, як готувалися удари по Кримському мосту восени минулого року. За його словами, розглядалися різні варіанти доставки вибухівки на міст, але зупинилися на варіанті з рулонами пакувальної плівки, усередині яких була замаскована вибухівка.