Війна в Україні спровокувала бум оборонної промисловості Європи, – The Economist

Десятиліття скорочення бюджетів та виробничих ліній завершились через російсько-українську війну. У 2022 році витрати на армію в усьому світі виросли до 2,2 трильйона доларів.

Акції найбільшого німецького виробника Rheinmetall з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну зросли втричі. Через війну в Європі спостерігається бум оборонної промисловості. Про це повідомляє The Economist.

Після завершення холодної війни десятиліттями європейські країни скорочували оборонні бюджети. Промисловість постійно скорочувала виробничі лінії, але війна в Україні все змінила.

"Бюджети на оборону змінюються разом із геополітичною загрозою", — сказав Джордж Жао з компанії Bernstein.

Минулого року оборонні бюджети у світі зросли на 3,7% сягнувши 2,2 трильйона доларів. Найбільший приріст був в країнах Європи — 13%. Наприклад, військовий бюджет Фінляндії виріс на рекордні 36%, Литви — 27%, Швеції — 12%, а Польщі — 11%. Так само Німеччина скасовує свою десятирічну скупість щодо військових витрат.

У виданні зазначають, що оборонний бум перетворюється на великий бізнес, які отримують мільярдні контракти. Зокрема європейський виробник ракет MBDA отримав контракт на 2,4 млрд доларів на постачання систем ППО у Польщу. Французька Safran продала Греції партію БПЛА. А Rheinmetall отримав контракт на суму майже на 6 млрд євро для постачання бронетехніки Німеччині та Нідерландам. Гендиректор Rheinmetall Паппергер вже каже, що рік буде найуспішнішим з точки зору замовлень.

При цьому прогнозується, що попит залишатиметься й надалі, бо Європа буде оновлювати власні армії та поповнювати власні запаси після допомоги Україні. Проте є декілька проблем, які виділяють виробники:

невідомі плани держав у далекій перспективі. Компанії хочуть чітко розуміти, чи є сенс розширяти виробництво для озброєнь, бо воно коштує мільйони доларів;

у Німеччині кожен оборонний контракт на понад 25 млн євро має затверджувати бюджетний комітет Бундестагу — це призводить до затримок;

відсутність координації між європейськими союзниками. Багато говорять про "європейську оборону", але реальність така, що частина країн обирає США або інші держави, що обмежує розвиток сфери загалом.

У майбутньому ситуація має покращитись, бо Німеччина і Франція планують зменшити бюрократію. Також країни ЄС покращують координацію в розробці зброї.

"Війна в Україні ознаменувала різкий поворот від десятиліть миру в Європі. Для виробників зброї на континенті, які нудилися під час геополітичного затишшя, вона вказує на більш прибуткове майбутнє", — резюмують у виданні.

Нагадаємо, 19 серпня гендиректор Rheinmetall заявив, що до кінця серпня в Україні запрацює підприємство з ремонту західної техніки.

18 серпня ЗМІ писали, що РФ завербувала в Польщі людей для виявлення постачання західної зброї Україні.