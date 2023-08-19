"Навчання почалося": Резніков розкрив деталі підготовки пілотів на винищувачах F-16

За словами міністра оборони України, навчання триватиме щонайменше шість місяців і завершиться, коли інструктори зрозуміють, що пілоти, інженери та техніки здобули достатньо навичок.

Українські пілоти, техніки та інженери розпочали навчання на винищувачах F-16. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков 24 каналу.

"Навчання вже почалося", — цитують журналісти Резнікова.

Міністр не став розкривати деталі самого навчання, зазначивши лише, що до літакової коаліції увійшли 11 країн-партнерів. Лідерство у проєкті взяли Нідерланди й Данія. Міністр також додав, що крім навчання на винищувачах, учасники підвищують рівень англійської мови, оскільки базових знань недостатньо.

Про завершення навчання повідомлять інструктори, коли зрозуміють, що пілоти, інженери та техніки набули достатньо навичок і взаємодіють між собою.

"Цей період підготовки у вигляді навчання буде витрачено на те, щоб продовжити проєкт з розуміння, коли в нас будуть літаки безпосередньо. А ще головне — скільки", — наголосив міністр оборони України

Мінімальний термін підготовки становить шість місяців. Його визначили західні інструктори після навчання двох українських пілотів у США. Але оскільки комплексного навчання потребують усі — від пілотів до техперсоналу, адже літак не зможе виконувати бойове завдання без професійної команди, наразі невідомо, скільки часу піде на навчання.

"Хто може швидше — зможе. Люди талановиті. Але щоб не було ілюзій, може так статися, що частка льотчиків буде готова за 5 місяців, а інженери та техніки не будуть готові. А літак — дуже складна система. Одного пілота недостатньо. Щоб будувати виправдані очікування — мінімум 6 місяців. Але не розчаровуйтеся, якщо це буде більше", — сказав міністр оборони України.

Нагадаємо, 18 серпня стало відомо, що США затвердили запит Данії про передачу Україні інструкційних матеріалів щодо багатоцільових винищувачів F-16. Пакет інструкцій включає навчальні модулі, документацію та матеріали для аудиторій, що містять інформацію про конфіденційні американські технології.

18 серпня також повідомлялося, що українські пілоти почнуть навчання на багатоцільових винищувачах F-16 у Данії наприкінці серпня