Ембарго на українське зерно: Польщі погрожують санкції від ЄС, – ЗМІ

Більшість країн Євросоюзу не погоджується продовжувати заборону на імпорт української агропродукції, але в Польщі та Угорщині можуть запровадити односторонні обмеження.

Якщо Польща вирішить продовжити заборону на експорт української аграрної продукції, то проти неї можуть накласти санкції. Про це повідомляє польське радіо RMF FM.

ЄС не продовжить у серпні заборону на експорт українського ріпаку, соняшнику, кукурудзи та пшениці. Єврокомісія може прийняти таке рішення лише у вересні, але по інформації видання, до 20 країн Євросоюзу виступають проти продовження ембарго.

Польська влада планує продовжити ембарго на імпорт українського продовольства навіть у випадку, якщо Європейський союз не підтримає ініціативу. Проте за це можуть бути штрафні санкції полякам за обмеження торгівлі, але їх запровадження передбачає довгу процедуру. Їх може запровадити, зокрема Німеччина. Більшість країн виступають проти продовження заборони на імпорт зерна з України лише для 4 країн ЄС.

Наразі у журналістів є інформація, що тільки Польща та Угорщина можуть запровадити односторонні обмеження, а Румунія, скоріш за все, не піде проти Європейської комісії. Найкращим рішенням для Польщі називають пошуком компромісного рішення.

Варто додати, що Єврокомісія у травні заборонила імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику у Словаччину, Румунію, Угорщину, Польщу та Болгарію, а згодом продовжила заборону до 15 вересня. Польща наполягає на ембарго щонайменше до кінця нинішнього року.

Нагадаємо, 18 серпня ЗМІ писали, що РФ, Туреччина та Катар готують нову угоду, яка прийде замість "зернової угоди".

19 липня Фокус писав, що транзит українського зерна через країни Європи — один із варіантів відповіді на вихід РФ із "зернової угоди"