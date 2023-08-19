"Атакують від п'яти до дев'яти літаків": у ЗСУ розповіли про роботу українських пілотів

За словами командувача Повітряних сил України Миколи Олещука, українські літаки під час виконання бойових завдань постійно обстрілюють як із землі, так і з повітря.

Один український літак одночасно атакують від п'яти до дев'яти російських. Про це заявив командувач Повітряних сил України Микола Олещук в ефірі телемарафону.

За його словами, український літак не встигає піднятися з аеродрому, як уже перебуває в зоні ураження російських винищувачів.

"Наші літаки, коли йдуть в атаку, їх щомиті обстрілюють. Під час виконання завдання щоразу по нашому пілоту йдуть від п'яти до дев'яти літаків різних типів. Обстріли йдуть як з повітря, так і з землі", — сказав Олещук.

Нагадаємо, 19 серпня стало відомо, що українські пілоти, інженери і техніки почали навчання на американських винищувачах F-16, про що повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, підготовка може тривати щонайменше шість місяців. Далі все залежатиме від талантів і здібностей тих, хто проходить навчання. Кінцеві терміни встановлюють інструктори. Саме вони вирішують, як багато часу знадобиться, щоб підготувати українських фахівців. Крім навчання польотів і обслуговування літаків, українські пілоти, інженери та техніки підвищують рівень англійської мови, оскільки базових знань для проходження підготовки недостатньо.

Також 18 серпня стало відомо, що США затвердили запит Данії про передавання Україні інструкційних матеріалів щодо багатоцільових винищувачів F-16. Пакет інструкцій враховує навчальні модулі, документацію та матеріали для аудиторій, що містять інформацію про конфіденційні американські технології.

Фокус писав 19 серпня, що ЗС РФ обстріляли центр Чернігова. Ракета влучила в драмтеатр. Цього дня там проходила виставка дронів. За останніми даними, внаслідок ворожої атаки загинули 7 осіб, зокрема одна дитина. Поранення та різні травми дістали 136 осіб.

У Чернігівській міській раді заявили, що не узгоджували проведення виставки в місті та не надавали відповідних дозволів. У Чернігові оголошено триденну жалобу — з 19 по 22 серпня.