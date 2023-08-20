"Свідчить про наявний дефіцит": ЗМІ показало російську ракету РСЗВ "Торнадо-С" (фото)

У Російській Федерації виник дефіцит у ВПК. Між виробництвом та застосуванням російської ракети проходить короткий проміжок часу.

Голова Офісу президент Андрій Ярмак заявив, що західні санкції почали впливати на російський воєнно-промисловий комплекс (ВПК). Про це він повідомив 20 серпня у своєму Telegram.

Він зазначив, що видання Bloomberg опублікувало матеріал 17 серпня, в якому показало російську ракету РСЗВ "Торнадо-С". Вона була виготовлена в травні, а в червні ворог застосував її по території Сумської області.

"В ракеті містяться іноземні компоненти. Але також короткий проміжок між виробництвом ракети та її застосуванням свідчить про наявний дефіцит у РФ, а також про те, що санкції вже впливають на ВПК", — сказав Андрій Єрмак.

З його слів, потрібно ввести більше санкцій проти РФ для того, щоб зупинити її та виробництво ракет. Голова ОП наголосив, що ворог не зможе виготовляти ракети без критичних іноземних компонентів. Тому група Макфола-Єрмака працює з Урядами інших країн та готує більше пропозицій щодо санкцій.

Російська ракета РСЗВ "Торнадо-С"

За даними української організації StateWatch і Bloomberg News, партії нововиготовлених ракет повинні проходити кількамісячні випробування перед використанням. Проте ракета до РСЗВ "Торнадо-С", знайдена в Сумській області, була виготовлена 19 травня, про це свідчили маркери гільзи. Вона мала термін придатності до 12 вересня.

Деякі деталі ракети були спаяні вручну, а компоненти були російських та американських компаній. За інформацією видання, це може свідчити про те, що Росія використовує посередників у третіх країнах, зокрема ОАЕ та країни Центральної Азії, аби імпортувати заборонені деталі.

Нагадаємо, Фокус писав, що ЗСУ розібрали російський реактивний керований боєприпас для РСЗВ "Торнадо-С". Ракета була виготовлена 1 лютого 2023 року, а електроніку реактивного снаряда виробили в КНР.

У березні аналітики розповіли, в чому небезпека РСЗВ "Торнадо-С" та чим можна збити ракету.