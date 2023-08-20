Контрнаступ ЗСУ: в ISW розповіли про успіхи біля Роботиного (карта)

ЗСУ продовжують наступ на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Бійці утримують ініціативу на Бахмутському напрямку.

Збройні Сили України просунулися на півночі від Роботиного в Запорізькій області. Про це йшлося у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 19 серпня.

Аналітики зазначили, що українські військові продовжували контрнаступальні дії на трьох ділянках фронту, зокрема просуваються на рубежі Авдіївка — Донецьк та на заході Запорізької області.

З посиланням на Генштаб України повідомили, що наступальні дії продовжуються на Бердянському (кордон Донецько-Запорізької області) та Мелітопольському (Запорізька область) напрямках. Крім цього, за повідомленням речника Східного угрупування українських військ полковника Сергія Череватого, ЗСУ утримують ініціативу на Бахмутському напрямку.

Сили оборони здійснили обмежене просування на схід від Невельського (на захід від Донецька), про це свідчать геолокаційні відеозаписи, опубліковані 16 серпня. Тоді як геолокаційні кадри від 19 серпня показують, що українські військові просунулися на північ від Роботиного на заході Запорізької області.

18 серпня анонімні офіційні особи США заявили, що ЗСУ просуваються у напрямку Токмака Запорізької області та розмінували вороже мінне поле на північ від міста.

"Офіційні особи США, ймовірно, мають на увазі нещодавні українські наступи на північ і схід від Роботиного (приблизно 23 км на північний схід від Токмака)", — йшлося в повідомленні.

За даними аналітиків ISW, український контрнаступ у прикордонній зоні Донецько-Запорізької області та на заході Запоріжжя може мати тактичне значення через структуру російських оборонних ліній. Це може дати змогу українським бійцям почати діяти на менш заміновані ділянки російської лінії оборони, що сприятиме швидшому успіху України.

Нагадаємо, 16 серпня в ISW підтвердили звільнення Урожайного та успіхи в районі Роботиного. Українські бійці змогли досягти великих успіхів у прилеглих до Роботиного районах у західній частині Запорізької області.

18 серпня Фокус писав, що аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) розповіли, що просування ЗСУ в районі Роботиного та Урожайного Запорізької області має важливе значення через структуру оборонних рубежів ЗС РФ.