"Якщо маневри будуть неможливі": восени військові дії в Україні змінять свій характер

На думку полковника Марта Вендли, лінія фронту на сході України продовжує залишатися практично без змін, йдеться лише про локальні успіхи сторін, що воюють, на кількох ділянках.

Заступник начальника Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Март Вендла висловив думку, що восени, якщо неможливо буде проводити маневри на місцевості, Україна і Росія зосередяться на ударах далекобійної артилерії, пише ERR.

Вендла вважає, що українська армія локально просунулася на Запорізькому напрямку.

"У сил оборони України невеликий успіх зафіксовано на Запорізькому напрямку. Але не йдеться про якийсь стратегічний успіх, тут швидше локальне просування. Подолати першу лінію оборони не вдалося", — сказав Вендла.

Також військовий начальник Естонії зазначив, що найбільша активність російських військ спостерігалася в напрямку Куп'янська (Харківська область) і Кремінної (Луганська область). Водночас в естонському генштабі підкреслили, що, незважаючи на концентрацію сил армії Російської Федерації на окремих ділянках, небезпеки прориву лінії фронту немає.

На думку естонських військових, ближче до осені, у зв'язку з погодою, маневреність підрозділів з обох армій може стати менш ефективною.

"Військові дії змінять свій характер. Сторони зосередяться на ударах далекобійної артилерії — до цього доведеться вдатися, якщо маневри на місцевості проводити не вдасться", — пояснив Вендла.

Нагадаємо, 19 серпня повідомлялося, що розвідка Британії порівняла штурми ЗСУ і ЗС РФ на фронті. Аналітики визнали, що Сили оборони просуваються на півдні, але протягом тижня ситуація на фронті істотно не змінилася.

Крім цього, Фокус писав, що в Кремлі не хочуть проводити мобілізацію росіян, хоча вона потрібна для фронту. За словами полковника Марта Вендла, в РФ хочуть збільшити кількість контрактників в армії. Передбачається, що їхня кількість якось зможе покрити втрати.