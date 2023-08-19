Ситуації подібні, результати різні: розвідка Британії порівняла штурми ЗСУ та ЗС РФ на фронті

Аналітики визнали, що Сили оборони просуваються на півдні, але впродовж тижня ситуація на фронті суттєво не змінилася.

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Британська розвідка у крайньому огляді щодо війни в Україні підтвердила успішні контрнаступальні дії ЗСУ на півдні та провал атак ЗС РФ на сході. Про особливості поточної ситуації ідеться у дописі Twitter.

Протягом минулого тижня, на думку британських аналітиків, лінія фронту в Україні лишилась майже не порушною. Однак ЗСУ вдалось вибити противника з села Урожайного всупереч запеклому спротиву підрозділів ЗС РФ.

Тим часом на сході біля Куп'янська продовжуються спроби атак росіян у напрямку українських позицій. Однак помітних успіхів у ЗС РФ немає — вони все ще "продовжують зондування".

В огляді фахівців Міністерства оборони Великої Британії відзначають певні особливості нинішніх боїв. Зокрема, вказують, що обидві армії зустрічаються зі схожими викликами:

навпроти розташовані добре укріплені позиції противника;

у кожної зі сторін є обмежені резерви для продовження наступальних дій.

Контрнаступ ЗСУ: деталі від командування

Зазначимо, у звіті Генштабу ЗСУ станом на 18-19 серпня вказується, що армія РФ проводить атаки на усіх ділянках фронту на сході, при цьому обстрілюючи з гармат та авіації позиції Сил оборони. Тим часом на півдні "продовжується ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках".

Військовий оглядач Костянтин Машовець проаналізував ситуацію на півдні. З його слів, українські бійці розширили плацдарм у Токмакському напрямку до 2,5-3 км. При цьому ворог має серйозні проблеми біля села Роботине: підтягнув сюди два свіжі полки, які чомусь нічого не можуть вдіяти проти атак ЗСУ. Стверджує, що противник "тримається" лише на південних околицях населеного пункту, а на сході відступив на 2-2,5 км.

Відстань від Роботиного до Токмака — близько 19 км.

Ситуаця на Запоріжжі станом на 19 серпня 2023 року - DeepState Фото: Deep State

В американській агенції СBS News з посиланням на офіційних осіб в уряді США повідомили, що ЗСУ підійшли до російських укріплень біля Токмака. Наразі Генштаб ЗСУ не підтвердив інформацію щодо боїв на цій ділянці фронту.

Між тим напередодні у німецькому виданні Zeit опублікували свою аналітику щодо перспектив українського наступу.

Нагадуємо, в ніч з 18 на 19 серпня ЗС РФ атакували Україну 17 дронами-камікадзе "Шахед". Про зруйновані будинки та поранених людей повідомили в Хмельницькій ОВА.

Тим часом президент Росії Володимир Путін відвідав штаб російської армії у Ростові-на-Дону: вислухав звіти топофіцерів щодо подій на фронті в Україні.