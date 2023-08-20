Постачання F-16: понад 70 українців вже прибули на навчання, — прем'єрка Данії (відео)

Метте Фредеріксен розповіла, що громадяни України вже перебувають на території Данії та тренуються. Президент Володимир Зеленський наголосив, що попереду багато роботи.

Українці вже готуються до навчань у Данії. Відповідну заяву зробила прем’єр-міністрка країни Метте Фредеріксен під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським 20 серпня.

Вона розповіла, що в Данії нині перебувають понад 70 українців. Усі вони тренуються та готуються до навчань, що невдовзі розпочнуться.

"Ми це зробимо якомога швидше. Нам потрібні всі можливі технічні деталі, всі навички, щоб підготуватися якнайкраще", — пояснила Фредеріксен.

Зеленський розповів, що попереду значна робота, зокрема навчання українських пілотів та інженерів.

Постачання F-16 Україні: коли будуть надані перші літаки

Прем’єр-міністрка Данії Фредеріксен завірила, що постачання першої партії F-16, що складається з шести одиниць, має відбутися до Нового року. Ще вісім винищувачів Україна отримає наступного року, і ще п’ять — у 2025 році.

Президент Зеленський зазначив, що Україна отримає літаки, коли усі будуть до цього готові. Він наголосив, що головне — рішення конкретне та вже ухвалене.

З його слів, умова не застосовувати надану партнерами авіацію для завдання ударів по території Росії не обговорювалась, але в пріоритеті Києва — звільнення та оборона власних земель.

"Ми ж не росіяни. Нам потрібна українська земля", — підкреслив лідер.

Брифінг Володимира Зеленського та Метте Фредеріксен (про навчання та надання винищувачів F-16 — з 17:14)

Нагадаємо, 20 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримає 42 винищувачі F-16. Відповідне рішення вдалося ухвалити під час його візиту у Нідерланди.

Як писав Фокус, йдеться про F-16 Block 20 MLU. Вони обладнані радаром APG-66(V)2A, здатним бачити на 150 кілометрів.