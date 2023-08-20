Росіянки бояться повернення "вагнерівців" із війни в Україні, — The Guardian

Останнім часом кількість звернень до захисників прав жінок у РФ значно зросла. Найбільше їх із регіонів, де ті, хто вижив, і потенційні жертви не вірять, що за них заступиться поліція в разі чого.

ЗМІ облетіла новина про те, що в Росії розшукують "вагнерівця", який після повернення з так званої "СВО" побив і зґвалтував дівчину, і тепер його розшукує поліція. Ця історія — лише одна з небагатьох, яких дедалі більше в РФ. Злочинці, які потрапляли до в'язниці за зґвалтування і вбивства, пройшовши "чистилище" в ПВК "Вагнер" і повоювавши в Україні за дострокове звільнення, починають повертатися додому, що чимало лякає російських жінок. У країні зростає стурбованість, що повернення засуджених у суспільство після відсидки в Україні викличе "хвилю вбивств, зґвалтувань і домашнього насильства", пише The Guardian.

Видання як приклад наводить історію Віри Пехтєлєвої, яку по-звірячому вбив колишній хлопець, Владислав Канюс, у 2020 році. Як повідомляється, він годинами катував дівчину, перш ніж вона померла. Сусіди чули дикі крики з квартири, викликали поліцію, але та проігнорувала виклик. У підсумку від отриманих травм, яких на тілі жертви нарахували 111, вона померла.

У 2022 році суд засудив Канюса до 17 років в'язниці за вбивство, не взявши до уваги незаконне утримання та зґвалтування. Яким же був шок родичів жертви, коли невідомі надіслали матері Віри дві фотографії з анонімного облікового запису у WhatsApp. Вони показували чоловіка у військовій формі та супроводжувалися повідомленням: "Канюс вільний, воює в Україні".

Канюс — один із десятків тисяч російських зеків, достроково звільнених для участі в боях на Україні, які воювали в ПВК "Вагнер". Євген Пригожин, власник ПВК, особисто їздив у колонії вербувати ув'язнених. Він обіцяв, що за півроку служби вони зможуть повернутися додому без відбування терміну покарання, що залишився.

Коли Пехтелеви звернулися до тюремної влади з офіційним запитом про розшук Канюса, їм сказали, що він переведений до Служби виконання покарань Ростовської області, що межує з Україною, і зник. Активісти кажуть, що це типове адміністративне переслідування ув'язненого, завербованого для участі в бойових діях в Україні. Інших вагомих причин для переведення до Ростова немає.

"Ніхто не може нам сказати, як його випустили, ніхто нам не дав ні відповіді, ні пояснень", — сказав Пехтелєв.

Міна уповільненої дії

Військовий заколот Пригожина 23-24 червня показав, що силовики і поліція не будуть їм перешкоджати. А значить, що і простому населенню розраховувати на захист від свавілля тих, хто вбивав людей як вдома, так і в Україні, не доводиться.

"Експеримент Путіна з Пригожиним, імовірно, матиме значний соціальний вплив на Росію найближчими роками", — зазначають британські журналісти.

Ці припущення зумовлені тим, що серед демобілізованих "вагнерівців", колишніх зеків, — багато тих, хто сидів за зґвалтування та інші злочини проти жінок. Невтішні перспективи поглиблюються ще й тим, що в РФ насильство в сім'ї або погрози насильства щодо жінок всерйоз не сприймаються і є цілком повсякденним явищем. Тепер, навіть у тих випадках, коли злочинці отримували тюремні терміни, жертви та їхні сім'ї живуть у страху, що вони повернуться додому набагато раніше, ніж очікувалося.

В'ячеслав Самойлов із маленького містечка на півночі Росії вбив 33-річну Ольгу Шляміну в березні 2021 року, а потім розчленував і сховав її тіло. У квітні 2022 року його ув'язнили на дев'ять років і сім місяців, але тепер, очевидно, він на волі після трьох місяців бойових дій в Україні.

Мати Самойлова розповіла журналістам в Архангельській області Росії, що її син воював і був поранений в Україні, а тепер помилуваний. Жінка стверджує, що він "очистився перед Богом", завдяки службі в Україні.

Вадим Техов, який убив 22-річну Регіну Гагієву у Владикавказі на півдні Росії 2019 року, мав сидіти у в'язниці до 2035 року, але після бойових дій в Україні його помилували, і він повернувся до Владикавказа.

Є також ті, хто був поміщений до в'язниці за зґвалтування або насильство, чиї жертви досі живі і тепер знову перебувають у небезпеці.

За словами російської активістки за права жінки Алли Попової, вже зараз вони отримують масу повідомлень від людей, особливо з регіонів, які налякані поверненням вчорашніх злочинців:

"Вони знають, що якщо чоловіки, які їх мучили, повернуться з цієї війни і знову почнуть їх бити або навіть вбивати, поліція нічого не зробить, бо тепер ці чоловіки бачаться героями, а не ґвалтівниками чи вбивцями. Вони повертаються до ситуації, коли тепер вони встановлюватимуть правила гри. Вони всі супертравмовані, ніхто не працює з ними, щоб їх соціалізувати, і я думаю, що буде хвиля вбивств, зґвалтувань і домашнього насильства".

Раніше Фокус писав, що вагнерівець, який повернувся з України, убив ножем людину з ДЦП.