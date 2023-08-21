Аеропорти знову не працюють: український БПЛА атакував Московську область, — Міноборони РФ

У московських аеропортах через загрозу удару безпілотників оголосили план "Килим" — вильоти та прильоти пасажирських рейсів тимчасово відклали.

Вранці 21 серпня у Московській області силами радіоелектронної боротьби (РЕБ) було приземлено безпілотник. Про це повідомили в Міністерстві оборони Російської Федерації в Telegram.

"21 серпня близько 06.50 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку безпілотним літальним апаратом літакового типу", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що безпілотний літальний апарат було виявлено над територією Московської області та приземлено засобами РЕБ. У результаті чого дрон втратив управління та зазнав аварії в районі населеного пункту Покровське Одинцовського району.

"Постраждалих немає", — додали у відомстві РФ.

Російське видання "ТАСС" з посиланням на пресслужбу аеропорту "Внуково" в Москві повідомило, що московський аеропорт тимчасово не прийматиме та не відправлятиме рейси.

"З метою безпеки з 06:25 частина рейсів була перенаправлена в інші авіагавані", — розповіли в пресслужбі аеропорту.

За повідомленням російського Telegram-каналу "Двач", в московських аеропортах оголосили план "Килим" через атаку БПЛА. За неофіційними даними, вильоти та прильоти рейсів у "Шереметьєво", "Домодєдово", "Внуково" та "Жуковський" тимчасово відклали.

Нагадаємо, 19 серпня у Міноборони РФ заявили про атаку безпілотника по території Москви і Московської області. У відомстві зазначили, що безпілотник було виявлено та придушено російськими засобами радіоелектронної боротьби, він упав поруч із населеним пунктом Путилково міського округу Красногорськ.

Також російські ЗМІ повідомляли, що Україні вперше вдалося повністю знищити російський стратегічний бомбардувальник.