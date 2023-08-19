Нова атака БПЛА в Московській області: у Міноборони РФ розкрили деталі

У російському оборонному відомстві повідомили, що удару БПЛА нібито вдалося запобігти. Безпілотник "приземлили" поруч із населеним пунктом Путилково міського округу Красногорськ.

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У Міністерстві оборони РФ заявили про нову атаку безпілотників на території Москви і Московської області. Інформацію про це опублікували в Telegram-каналі відомства.

"Сьогодні вдень припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Москви та Московської області", — повідомили в Міноборони РФ.

У відомстві додали, що дрон упав поруч із населеним пунктом Путилково міського округу Красногорськ, і що постраждалих і руйнувань немає, оскільки безпілотний літальний апарат було нібито виявлено і придушено російськими засобами радіоелектронної боротьби.

Як відомо, 19 серпня Міноборони РФ заявило про атаку безпілотника по військовому аеродрому "Сольці" в Новгородській області РФ, де базуються ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М3, які є носіями ракет Х-22. За інформацією відомства, інцидент стався близько 10 ранку за місцевим часом. Військовий аеродром атакував БПЛА коптерного типу. Безпілотник був нібито виявлений, після чого по ньому відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Унаслідок атаки на стоянці літаків спалахнула пожежа. За інформацією Міноборони РФ, один літак зазнав пошкоджень.

В ударі по військовому об'єкту російська сторона традиційно звинувачує Україну. За інформацією місцевих пабліків, унаслідок пожежі пошкоджено щонайменше два бомбардувальники.

Фокус писав 19 серпня, що ЗС РФ вдарили по центру Чернігова. Ракета влучила в драмтеатр, де цього дня проходила виставка дронів. За попередніми даними загинуло семеро людей, зокрема одна дитина. Також понад 110 людей дістали поранення. По медичну допомогу звернулися поліціянти та неповнолітні. 12-річну дівчинку, за даними МВС, у важкому стані реанімобілем доправляють до Києва.

Організатор заходу в драмтеатрі Марія Берлінська повідомила, що під час оголошення повітряної тривоги виставку зупинили, людей закликали спуститися в укриття.