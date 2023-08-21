В Україні планують створити військову поліцію: що відомо
Військова поліція входитиме до системи Міноборони та слідкуватиме за підтриманням дисципліни серед військових ЗСУ, Міноборони та ДССТ.
Робоча група, яка функціонує на базі комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, створить оптимальну модель майбутньої військової юстиції, частиною якої стане військова поліція. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони в Telegram.
Наголосили, що Головне управління військової юстиції Міноборони бере участь у розробці законопроєкту про військову поліцію.
"Військова поліція має стати військовим формуванням з правоохоронними функціями та входитиме до системи Міноборони України", — йшлося в повідомленні.
Зазначили, що орган утворять на основі Військової служби правопорядку в ЗСУ. До нього перейдуть окремі повноваження, які стосуються оперативно-розшукової діяльності й досудового розслідування військових злочинів у зонах бойових дій.
Метою військової поліції буде підтримання дисципліни серед військовослужбовців ЗСУ, Міноборони, Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ). Основні завдання органу:
- правоохоронна діяльність із попередження, виявлення, припинення військових злочинів відповідно до норм КПКУ та військових статутів;
- оперативно-розшукова діяльність;
- спеціальна превенція в ЗСУ, ДССТ
- забезпечення правопорядку, військової дисципліни в ЗСУ, ДССТ;
- захист прав військовослужбовців;
- захист державного майна;
- виконання покарань.
Зокрема, передбачається досягнення сумісності Військової поліції з відповідними структурами держав-членів НАТО, розповіли в Міноборони. Нині відповідний законопроєкт проходить процедуру погодження.
Нагадаємо, 14 серпня в ДБР заявили про початок досудового розслідування щодо того, що капітан ВМС побив підлеглого в одній із військових частин на Одещині.
7 липня стало відомо про те, що ДБР повідомило про підозру офіцеру ЗСУ, який побив підлеглого у Львівській області. Інцидент стався 24 червня. Офіцеру загрожує до 12 років позбавлення волі.