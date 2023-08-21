Росія заблокувала декларацію міністрів G20 щодо засудження війни проти України, — ЗМІ

Через позицію Росії, як зазначають журналісти, союзникам не вдалося досягти згоди щодо тексту будь-якої декларації.

Міністри з цифрової економіки країн G20 обговорили війну в Україні і засудили дії Росії. РФ зі свого боку заблокувала декларацію міністрів, яку ті хотіли ухвалити з цього приводу. Про це повідомляє видання NHK.

Зустрічі міністрів G20 відбулася в місті Бангалор на півдні Індії у суботу 19 серпня. Серед низки питань під час зустрічі присутні обговорили ситуацію в Україні з урахуванням її впливу на глобальну економіку. За результатами обговорень більшість країн G20 рішуче засудили війну в Україні. Однак Росія виступила проти додавання абзацу з таким формулюванням до тексту міністерської декларації, внаслідок чого жодної декларації ухвалено не було.

Повідомляється, що через позицію Росії не вдалося досягти згоди щодо тексту будь-якої декларації.

Крім того, міністри також зобов'язалися захищати права людини та особисту конфіденційність у межах розвитку цифрової економіки. Обговорювалися питання забезпечення безпеки та стимулювання економічного зростання в умовах розширення цифровізації.

Нагадаємо, що Україна не була додана до переліку запрошених на саміт G20 країн. Серед гостей, крім країн-членів організації, запросили Бангладеш, Єгипет, Маврикію, Нігерію, Іспанію, Нідерланди, Об'єднані Арабські Емірати, Оман та Сінгапур.

Раніше повідомлялося, що 9 серпня ЗМІ писали, що в Кремлі злякалися дипломатичної ізоляції після зустрічі в Саудівській Аравії і думають, що буде корисно зібрати свій саміт, де обговорять мирні переговори з Україною.