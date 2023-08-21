Мобілізація восени 2023 року: кого призиватимуть до ЗСУ з 1 вересня

Відстрочку від мобілізації можуть надати тим, у кого в сім'ї більше немає інших осіб, здатних допомогти людині з інвалідністю. До ЗСУ військові строкової служби можуть мобілізуватися на добровільних засадах.

Мобілізація в Україні з 1 вересня й надалі триватиме, тому громадяни отримуватимуть повістки, а у деяких випадках – відстрочки. Верховна Рада ухвалила закон № 9342, що звужує перелік осіб, які зможуть уникнути призову до лав ЗСУ.

У законі йдеться про те, що не підлягають дії загальної мобілізації в Україні військовозобов'язані, які мають дружину або чоловіка з-поміж осіб з інвалідністю. Також це стосується тих, у кого є батьки дружини (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи. Відстрочка надається у тому разі, якщо такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних згідно норм законодавства можуть їх утримувати.

Згідно з цими нормами відстрочку можуть надати лише тим, у кого в сім'ї більше немає інших осіб, здатних допомогти людині з інвалідністю. До ЗСУ військові строкової служби можуть мобілізуватися добровільно. До категорії мобілізованих мають право перевестися строковики.

Хто може отримати повістку у вересні відомо, адже уряд не вносив змін чи правок до відповідного законодавства. Призвати на військову службу можуть:

придатних та обмежено придатних чоловіків віком від 27 до 60 років;

жінок, придатних за станом здоров'я (за власним бажанням);

чоловіків віком у віці від 18 до 27 років, якщо вони проходили строкову службу або проходять військову службу в запасі чи резерві;

призовників від 18 до 27 років, які не проходили строкову службу (підписують контракт з ЗСУ);

громадян інших держав, які висловили бажання захищати Україну;

знятих та виключених чоловіків з військового обліку, які визнані ВЛК придатними або обмежено придатними під час дії воєнного стану в Україні;

осіб з інвалідністю та тих громадян, які отримали право на відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами (добровільно та служба проходить за місцем проживання).

Нагадаємо, 21 серпня юристка назвала умови для втрати студентами відстрочки. Звільнення від мобілізації не поширюється на студентів-заочників.