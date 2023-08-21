Ключ до успіхів на землі: передача F-16 може змінити хід подій у війні, — Ігнат

Наявність цього типу авіації дасть українським силам перевагу в повітрі на окупованих територіях і не дасть змоги російським літакам безперешкодно завдавати авіаударів.

Надання Україні винищувачів F-16 допоможе завоювати перевагу в повітрі, що своєю чергою стане ключем до успіхів на землі. І перш за все, ці літаки забезпечать перевагу в повітрі на окупованих територіях України. Про це 21 серпня в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

Рішення щодо F-16 уже ухвалено і Україна отримає літаки всупереч усій критиці різних коментаторів та "експертів", сказав Ігнат, і тепер Київ очікує на реалізацію ухвалених рішень. Водночас він зазначив, що після отримання винищувачів відразу виграти війну не вийде.

"Ви зазначили, що ми тепер виграємо одразу цю війну. Ну одразу, звісно, не виграємо, але F-16 здатен змінити хід подій. Здатний забезпечити нам те, що сьогодні потрібно найбільше — перевагу в повітрі на окупованих територіях", — зазначив полковник.

За його словами, поки триває інтерв'ю, у цей час у небі над Україною перебувають 8-9 російських винищувачів, які можуть скидати авіабомби і пускати ракети, але за наявності у ВПС України F-16 ситуація зміниться.

"Тому перевага в повітрі — це ключ до успіху на землі", — додав він.

Також Ігнат розповів про труднощі, з якими можуть зіткнутися українські військові під час використання F-16. Насамперед йдеться про зберігання літаків на аеродромах, які можуть зазнати атак з боку ЗС РФ. Речник у зв'язку з цим наголосив, що безумовно така небезпека є, однак наразі в Україні є десятки літаків, які фактично щодня виконують бойові завдання і в таких умовах їх вдається зберегти.

"У нинішніх умовах потрібно налаштовувати логістику та інфраструктуру, які в умови бойових дій захищатимуть наші літаки і робитимуть усе для того, щоб ворог не зміг їх знищувати на наших аеродромах", — додав Ігнат.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен під час брифінгу 20 серпня заявила, що понад 70 українських спеціалістів уже перебувають у країні і готуються до навчань, які незабаром розпочнуться.