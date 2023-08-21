Австралія виділяє 1,7 млрд доларів на придбання понад 200 американських Tomahawk

В австралійському уряді кажуть, що рішення придбати ракети повʼязано з рекомендацією Стратегічного огляду оборони США. Tomahawk зможе уражати цілі на відстані до 1500 км.

Уряд Австралії оголосив про наміри придбати 200 крилатих ракет Tomahawk для бойових кораблів. Про це повідомляє Naval News.

Австралія планує придбати одну з найпотужніших і технологічно передових систем зброї, яка дасть змогу уражати ворога на великій відстані. Міністр оборони Річард Марлз каже, що країні необхідні Tomahawk, щоб утримувати потенційних ворогів подалі від берегів країни. Тому планується виділити 1,4 млрд австралійських доларів для придбання понад 200 боєприпасів. Носієм Tomahawk можуть бути ракетні есмінці класу Hobart.

Зазначається, що Австралія стане однією з трьох країн, яка матиме на озброєнні ракети Tomahawh з дальністю у 1500 км. Також на 431 млн американських доларів планується придбати ракети AARGM-ER — це передова протирадіолокаційна керована ракета. Їх планується придбати у кількості понад 60 одиниць. Носієм ракет буде винищувач F-35А.

Австралія придбає протитанкові ракети Spike Long-Range 2 для бойових розвідувальних машин Boxer, що дасть змогу уражати цілі на відстані до 5 км. Перші боєприпаси мають надійти на початку 2024 року.

У Міністерстві оборонної промисловості кажуть, що придбання передової зброї виконано відповідно до рекомендацій Стратегічного огляду оборони США. Днями раніше Австралія заявила про придбання HIMARS на 1,6 млрд доларів.

Нагадаємо, 10 серпня ЗМІ писали, що Австралія стане полігоном для випробування американських гіперзвукових ракет.

9 серпня стало відомо, що Австралія передала Україні партію штурмових гвинтівок ACAR.