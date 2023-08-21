"Потрібні для власної оборони": Швеція поки не готова передавати Україні літаки Gripen

За словами премʼєр-міністра Ульфа Крістерссона, все може змінитися в майбутньому, але зараз Швеція навіть не член НАТО.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що наразі в них немає нових зобовʼязань щодо постачання Україні винищувачів Gripen. Про це повідомляє The Guardian.

Винищувачі Gripen необхідні для потреб оборони Швеції, тому наразі Україні не планують передавати літаки, бо досі країну не прийняли в НАТО. Проте він додав, що в майбутньому "нічого не виключено".

"Ми зробимо все можливе, щоб підтримати їх також авіацією. Але наразі нових зобов’язань щодо надання Україні шведських літаків немає", — пояснив Ульф Крістерссон.

Відомо, що українські льотчики проходять випробувальне тестування на шведських винищувачах JAS-39 Gripen. Президент України Володимир Зеленський під час візиту у Швецію казав, що одне з ключових питань для нього є постачання винищувачів Gripen. Пізніше прессекретар президента Сергій Никифоров заявляв, що Україна розглядає 4 типи літаків, які можна було б отримати: F-16, JAS-39 Gripen, Dassault Rafale і Eurofighter Typhoon. Найпростіше отримати буде саме F-16, бо їх виготовлено найбільше.

Нагадаємо, 21 серпня в Повітряних силах розповіли, чи готова українська логістика до F-16. Треба буде підготувати злітно-посадкові смуги й додаткові заходи безпеки.

19 серпня Володимир Зеленський заявив, що українські льотчики почали тестове навчання на винищувачах Gripen.