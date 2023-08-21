Росіяни закатували та повісили власних солдатів: бійці ЗСУ показали відео

Бійці Сил оборони України, які за час війни надивилися на страшні речі, таке побачили вперше та шокувалися.

На одній із ділянок фронту на південному напрямку бійці ЗСУ вибили окупантів із їхніх позицій. Те, що вони там побачили, шокувало їх. Відео страшної знахідки оприлюднив у мережі народний депутат і член оборонного комітету Верховної Ради Юрій Мисягін.

На кадрах, зафільмованих камерою одного з бійців, видно, як вони пробираються в бур'янах і кущах до позиції окупантів, яку щойно захопили. На одному з дерев вони побачили два тіла російських солдатів у однострої. Вони висіли доверху ногами, а їхні руки були зв'язані за спиною. Бійці перевірили їх на вибухівку й доповіли про знахідку командуванню.

Судячи з реакції українських захисників, такого вони у своїй практиці ще не бачили.

"Повішених орків бійці ЗСУ на звільнених позиціях ще не знаходили. Це — перші", — прокоментував Юрій Мисягін.

Із етичних причин ми не публікуємо це відео, однак його можна побачити в Telegram-каналі Юрія Мисягіна.

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