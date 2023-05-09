Прийняли за розвідника ЗСУ: вагнерівці під Бахмутом усю ніч катували окупанта-езотерика, — ЗМІ

Російський окупант, який охрестив себе богом — Тетраграматоном, перед поїздкою на Донбас зробив собі нумерологічний прогноз, який показав, що все з ним буде гаразд. Втім, під Бахмутом він потрапив у руки звичайних смертних — найманців ПВК "Вагнер", які ледь не закатували його до смерті.

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В Бахмуті "вагнерівці" познущалися з російського вояки, який помилково потрапив до них у полон. Все через те, що при ньому знайшли жетон ЗСУ, який йому подарували, як трофей. Історію окупанта, який побував у полоні у начебто своїх, розповідає видання "Медуза".

Після заяви очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про вихід "вагнерівців" з Бахмута, їх потроху почали замінювати регулярні війська ЗС РФ. Тетраграматон Заруяр Ар-Рахім — якого до зміни імені та прізвища звали Олексій Рахімович Камілов, був у складі групи військовослужбовців, які мали змінити "вагнерівців" під Бахмутом. Проте Тетраграматон потрапив у полон, оскільки його прийняли за українського розвідника і почали катувати.

Склав нумерологічний прогноз, сходив до відьми і почув голос "Іди, іди"

Щоб поїхати на фронт окупант навіть зробив новий паспорт — в серпні 2022-го він став Тетраграматон Заруяр Ар-Рахім.

"Тетраграматон — це невимовне ім'я Бога, можете загуглити. "Заруяра" ви взагалі в інтернеті не знайдете — це суто мені придумалося: я так для себе трактую, що моє нове прізвище означає сонячний захист. А по батькові "Ар-Рахім" — це тому, що в мене батька Рахімом звали; а ще це одне з імен Аллаха, перекладається як "Милостивий". Але в армії мені дали позивний "Грамофон", — розповідає окупант.

За його словами, він приохотився до езотерики, почав сповідувати ведизм та інгілізм.

"У мене, якщо дивитися на мої минулі життя, вже три війни за плечима. Іти на цю чи не йти, я рік вирішував. Совість гризла. Мене як хтось підштовхував: "Іди, йди". Перед від'їздом я склав нумерологічний графік СВО (за моїми розрахунками, вона покінчить з усіма війнами на Землі) — і 21 січня 2023 року підписав контракт із Міністерством оборони. З лютого служив у медроті частини 24314 10-го танкового полку, а до квітня мене якимось чином засунули до татарстанського батальйону "Алга" — командиром розвідвзводу", — розповів Тетраграматон.

На війну він взяв із собою срібний хрестик свого батька, зробив оберіг через місцеву відьму, у якої була "книга змов", і вона написала йому заклинання: "Де мої місця, прийди і землі моєї візьми, вона силу тобі дасть і ворогам твоїм віддасть ". Окупант набрав землі в районі Донецька, засипав її у погони і зав'язав ниткою.

"Може, ця земля і врятувала мене, що я тортури вагнерівців пережив. Тому що я не думав ні про смерть, ні про страх — просто вимкнувся. Навіть коли вони мене обливали бензином", — розповів окупант.

Обливали бензином, кололи ножем очі і змушували співати Гімн

За словами Тетраграматона, в районі Бахмута їх прикомандирували до "вагнерівців" і ті віддавали їм накази. Одного дня Тетраграматон обходив позицію і побачив пересування техніки, а далі зайшов на позиції до "своїх", почав їх розпитувати, що і як, та розповів про побачену раніше техніку і попросив переказати цю інформацію в штаб. Його розпитування та збирання інформації насторожили окупантів на цій позиції, і його скрутили, прийнявши за українського розвідника. Окупанти побачили документи і насторожилися зміною паспорта рік тому, а також тим, що при Тетраграматоні знайшли український жетон.

"Прийшов вагнерівець. Дуже нахабно поводився: "Давай телефон, а то зараз отримаєш". І все із матом. Подивився мої документи і по рації щось запитав. А йому кажуть: "Це якийсь півник". Я тут уже ввімкнувся: "За півня відповіси". Хвилин через 10-15 під'їхали решта вагнерівців. Хто — я не бачив, бо мені одягли на голову мішок, у "ластівку" заламали, — і закинули у пазик. Кудись відвезли, а коли виводили з автобуса, дуже сильно вдарили — чи то в голову, чи то в плече.Свідомість я не втратив — просто стан став як у мультику, начебто від тіла щось відокремлюється", — розповідає Заруяр Ар-Рахім.

Далі його перемістили до підвалу, де почали допитувати, колоти ножем у повіки та намастили очі якоюсь пекучою речовиною.

"Перевезли на нове місце і тепер уже вогнем намагалися залякати. Почали лити щось на маківку, я весь промок — і відчуваю, що пахне бензином. Тут вагнерівець вкотре — і клацнув запальничкою. І ось так, клацаючи, ставив запитання. "Що знаєш про спецпідрозділ "Кракен"?" Може, подумали, що я звідти. Розділи, залишили у спідній білизні — і в холодний підвал. Це все робили явно нелюди", — розповідає окупант.

Його катували всю ніч, змушували співати гімн Росії, потім перев'язали бинтом очі, бо вони пекли і знову посадили до підвалу. Після його ще раз допитав один із "вагнерівців" і наприкінці запитав, чи має він претензії до ПВК "Вагнер". Далі його передали військовій поліції, яка насамперед запитала в нього, які пам'ятники стоять біля залізничного вокзалу у місті Орел, звідки він родом.

Далі окупанта передали до травмпункту, а звідти — до лікарні міста Брянки. Там у нього знайшли забій нирок, закриту травму правого плеча, хімічний опік очей.

Окупант скаржиться, що після обшуків у нього зникли срібний хрестик і картка "Тінькофф". Також йому не заплатили "бойові".

Нагадаємо, що 9 травня засновник ПВК "Вагнер" заявив, що 72-а бригада ЗС РФ (в якій служить Тетраграматон) залишила ділянку фронту на південь від Бахмута в 3 кв. кілометри. Таким чином утворилася діра в 3 кв. км, яку спробували закрити найманці з ПВК "Вагнер".

Також 9 травня Пригожин заявив, що для його бійців зараз головний ворог не ЗСУ, а російські бюрократи.За його словами, Путін розпорядився розв'язати питання з боєприпасами, але військові чиновники ще нічого не зробили.