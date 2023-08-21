Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Командир із Миколаївської області безпідставно нарахував підлеглим майже 5,5 млн грн, — ДРБ

Анна Карцовнік
Фото: ДБР | Командир військової частини безпідставно нарахував підлеглим майже 5,5 млн гривень

За даними правоохоронців, виплати отримували навіть ті військові, які по три місяці не з'являлися на службі.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру однієї з військових частин Миколаївської області, який безпідставно нарахував своїм підлеглим, відсутнім на службі, майже 5,5 млн гривень. Про це розповіли у пресслужбі ДБР.

Слідство встановило, що згідно із законом командир мав призупиняти виплати тим військовослужбовцям, які самовільно залишили військову частину і не повернулися протягом трьох днів. Але замість цього він продовжував нараховувати зарплати навіть тим, хто не з'являвся на службі по три місяці.

У такий спосіб він завдав державі збитків у розмірі 5,4 мільйона гривень. Наразі розпочато процес компенсації грошей.

Військовослужбовцю повідомили про підозру за ч. 4 ст. 425 КК України (недбале ставлення службової особи до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

Командира військової частини повідомили про підозру

Нагадаємо, минулого тижня СБУ викрила командирів однієї з бригад Нацгвардії, які з першого дня повномасштабного вторгнення Росії й до серпня 2022 року незаконно нараховували собі бойові премії в розмірі 100 тисяч гривень, хоча перебували в тилу. У такий спосіб вони привласнили майже 14 млн бюджетних коштів.

Раніше ДБР викрило командира однієї з військових частин Донецької області та його чотирьох підлеглих у привласненні бойових виплат на суму майже 5 мільйонів гривень.