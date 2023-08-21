Командир із Миколаївської області безпідставно нарахував підлеглим майже 5,5 млн грн, — ДРБ

За даними правоохоронців, виплати отримували навіть ті військові, які по три місяці не з'являлися на службі.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру однієї з військових частин Миколаївської області, який безпідставно нарахував своїм підлеглим, відсутнім на службі, майже 5,5 млн гривень. Про це розповіли у пресслужбі ДБР.

Слідство встановило, що згідно із законом командир мав призупиняти виплати тим військовослужбовцям, які самовільно залишили військову частину і не повернулися протягом трьох днів. Але замість цього він продовжував нараховувати зарплати навіть тим, хто не з'являвся на службі по три місяці.

У такий спосіб він завдав державі збитків у розмірі 5,4 мільйона гривень. Наразі розпочато процес компенсації грошей.

Військовослужбовцю повідомили про підозру за ч. 4 ст. 425 КК України (недбале ставлення службової особи до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

Командира військової частини повідомили про підозру

Нагадаємо, минулого тижня СБУ викрила командирів однієї з бригад Нацгвардії, які з першого дня повномасштабного вторгнення Росії й до серпня 2022 року незаконно нараховували собі бойові премії в розмірі 100 тисяч гривень, хоча перебували в тилу. У такий спосіб вони привласнили майже 14 млн бюджетних коштів.

Раніше ДБР викрило командира однієї з військових частин Донецької області та його чотирьох підлеглих у привласненні бойових виплат на суму майже 5 мільйонів гривень.