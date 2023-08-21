Понад 100 літаків: Повітряні сили озвучили кількість винищувачів для переваги в небі

За словами спікера командування Юрія Ігната, вже зараз дві групи випускників вирушають до Британії та Швеції, де проходитимуть базову підготовку на літаках і вивчатимуть англійську.

Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що для завоювання переваги в небі Україні потрібно 128 сучасних винищувачів. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Наразі відомо, що Україні передадуть 42 літаки, що приблизно дорівнює 4 авіаційним бригадам. Проте для завоювання переваги у повітрі та дял швидкого реагування на загрози потрібно 128 літаків.

"До цієї цифри (128 одиниць) ми і спираємось. Зрозуміло, що війна може внести свої корективи, але понад 100 літаків дійсно таки потрібно", — пояснює Ігнат.

Він додав, що понад 100 літаків дасть змогу розосередити їх на різних аеродромах, щоб реагувати на різні виклики, наприклад по ворожих літаках, тилах чи наземних цілях окупантів. Наразі українські льотчики відправились у Велику Британію та Швецію для навчання. Випускники 2023 року будуть в Британії, а у Швеції більш досвідчені льотчики з бойовим досвідом. Вони матимуть різні програми. Цьогорічні випускники проходитимуть базову підготовку із поглибленим вивченням англійської.

За словами Ігната, базова підготовка проходитиме на легкомоторному літаку західного виробництва, а вже потім реактивний літак та польоти на F-16.

Нагадаємо, 21 серпня ЗМІ писали, що F-16 не піднімуть в українське небо до 2024 року. Окрім льотчиків треба навчити інженерів та диспетчерів.

20 серпня премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що понад 70 українців вже прибули на навчання.