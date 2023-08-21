У Херсонській області на лінії вогню встановили нові мобільні укриття (фото)

Як зазначили в ОВА, захисні споруди встановили вздовж Дніпра, де ЗС РФ постійно ведуть обстріли українських населених пунктів.

Херсонська обласна військова адміністрація встановила шість нових мобільних укриттів у населених пунктах регіону, розташованих на лінії вогню. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА.

Там підкреслили, що загалом Департамент цивільного захисту та оборонної роботи регіону закупив 20 захисних конструкцій. Останні шість із них днями встановили в Бургунці, Золотій Балці, Новокаїрах, Зміївці, Гаврилівці та Львові.

"Ці села розташовані вздовж Дніпра, а тому російська армія їх постійно "кошмарить", обстрілюючи будинки людей та іншу цивільну інфраструктуру. Тепер місцеві жителі при черговому російському обстрілі, можуть сховатися в мобільних укриттях, встановлених у найбільш людних місцях", — підкреслили у військовій адміністрації.

Мобільне укриття Фото: Херсонська ОВА Загалом придбали 20 таких укриттів Фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, на початку серпня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував повторну перевірку укриттів в Україні.

На початку червня в Україні запустили Telegram-бот з інформацією про всі укриття в Україні.