"Робите неможливе": Сирський нагородив бійців штурмової бригади "Лють" (фото, відео)

Генерал вручив захисникам нагороди та цінні подарунки, і подякував за те, що герої йдуть уперед попри вогонь і спеку.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський нагородив бійців штурмової бригади Нацполіції "Лють" із Гвардії наступу. Про це 21 серпня повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

"Ви крок за кроком, сотню метрів за сотнею метрів, йдете вперед, попри вогонь та спеку. Ви робите те, що, в принципі, в інших умовах було б неможливо. Користуючись нагодою, я хочу вам вручити нагороди та цінні подарунки. За вашу доблесть. За вашу відвагу. За ваш героїзм", — звернувся Сирський до бійців.

Нагородження бійців Фото: МВС України Сирський нагородив бійців бригади "Лють" Фото: МВС України

Відомство опублікувало відео та фото з нагородження українських бійців.

Нагадаємо, 19 серпня генерал-полковник Сирський показав, як українські військові стримують наступ російської армії на Куп'янському напрямку, де знищують живу силу і техніку противника.

31 липня Міністерство внутрішніх справ показало, як бійці бригади "Лють" взяли в полон п'ятьох російських солдатів.