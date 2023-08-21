Греція тренуватиме українських пілотів на винищувачах F-16, — Зеленський (відео)

Президент України назвав це важливим результатом для авіаційної коаліції та розповів главі уряду про можливості України щодо відновлення глобальної безпеки.

Греція візьме участь у навчанні українських пілотів на багатоцільових винищувачах четвертого покоління F-16. Про це в понеділок, 21 серпня, повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем'єром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Як зазначив глава держави, ця узгоджена ініціатива важлива для авіаційної коаліції та сприяє підвищенню оборонних можливостей України в контексті поточної ситуації.

"Звичайно, я поінформував про ситуацію на полі бою, про удари російських терористів і про наші можливості щодо відновлення глобальної безпеки та територіальної цілісності нашої держави", — додав Зеленський.

Під час переговорів із прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, Зеленський також обговорив питання глобальної безпеки і територіальної цілісності своєї країни.

Передача Україні винищувачів F-16 і навчання українських пілотів

20 серпня Володимир Зеленський оголосив, що Нідерланди мають намір передати Україні 42 винищувачі F-16.

Того ж дня стало відомо про намір Данії передати Україні ще 19 літаків F-16. Перші шість винищувачів F-16 Данія сподівається передати Україні під Новий рік.

Крім того, 20 серпня стало відомо, що українські льотчики прибули до Данії для проходження навчання на F-16.

Нагадаємо, 21 серпня в Міноборони Данії зазначили, що Україна зможе використовувати винищувачі F-16 тільки на своїй території країни.