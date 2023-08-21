"Кошмаримо бандосів": Пригожин після заколоту вперше розповів про плани на Африку (відео)

Це перше звернення від глави "вагнерівців" після спроби військового заколоту в червні. У ролику Пригожин розповів про дії найманців на інших континентах і поділився подробицями набору в ПВК.

Глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин записав перше після військового заколоту на Москву звернення, де розповів трохи про свої дії на різних континентах. Опублікований ролик, попередньо записаний в Африці, у Telegram-каналі "Разгрузка Вагнера" 21 серпня.

На кадрах Євген Пригожин стоїть у камуфляжній формі з автоматом у руках. За ним на тлі пустельна місцевість і автомобіль із кулеметником.

"Працюємо. Температура плюс 50. Усе, як ми любимо", — заявив глава ПВК "Вагнер", у зв'язку з чим можна припустити, що він перебуває в одній з африканських країн.

Окрему увагу було приділено тому, чим зараз займаються найманці з ПВК "Вагнер", які залишилися вірні йому після військового заколоту. Зокрема, пов'язана їхня діяльність тепер не тільки з РФ, а й з Африкою.

"ПВК "Вагнер" проводить розвідувально-пошукові дії, робить Росію ще більш великою на всіх континентах, а Африку — ще більш вільною. Справедливість і щастя для африканських народів. Кошмаримо ІДІЛ, Аль-Каїду та інших бандосів", — заявив Євген Пригожин.

При цьому, набір найманців не зупинився. В опублікованому ролику він заявив, що бере на роботу "інших богатирів" і триває виконання завдань, які перед ними були поставлені.

Про які саме завдання він говорив — невідомо.

Нагадаємо, 16 серпня повідомлялося, що Пригожину заборонили говорити про Україну. Аналітики з американського Інституту вивчення війни зазначили, що "вагнерівці" підривають діяльність організацій, афілійованих із Міністерством оборони РФ. Оборонному відомству не вдається взяти під контроль ПВК, пов'язані з іншими російськими бізнесменами.